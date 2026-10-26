Barbara Ortwein liest „Eine verborgene Liebe in der Bretagne“

Stadtbücherei Warstein-Belecke: Lesung mit Chansons und Ausstellung

Als am 8. Mai 1945 die Waffen schwiegen, konnten sich die Menschen in Europa Versöhnung nicht vorstellen. Zu tief waren die Wunden und der aus ihnen resultierende Hass. Die aus Lippstadt stammende, heute in Prag lebende Autorin Barbara Ortwein liest darüber in deutscher Sprache aus ihrem bilingualen Buch „Eine verborgene Liebe in der Bretagne / Un Amour Caché en Bretagne“.

Es erzählt von der deutschen Besatzung in Frankreich während des Zweiten Weltkrieges. Die Autorin verknüpft dabei ihre eigene Familiengeschichte und die ihrer bretonischen Freunde in den umkämpften Küstenregionen am Golf von Morbihan. Am Beispiel der Städtepartnerschaft zwischen dem bretonischen Locminé und dem westfälischen Medebach stellt sie dar, wie sich Misstrauen und Hass in Vertrauen und Freundschaft verwandeln konnten.

Die ehemalige Musiklehrerin spielt und singt zudem zu den Texten passende deutsche und französische Chansons und zeigt die Schauplätze ihres Buches in einer Ausstellung. „Das Buch berichtet von Freundschaft und Verständigung zwischen Franzosen und Deutschen. Es macht Hoffnung für die Zukunft Europas. Daher freue ich mich sehr darüber, dass Frau Ortwein für dieses wichtige Thema in die Bücherei kommen wird. Allerdings ist die Anzahl der Plätze in der Bücherei begrenzt. Daher raten wir dazu, sich für die Lesung anzumelden“, sagt Büchereileiterin Angelika Krüger.

Die Anmeldung ist möglich in der Bücherei direkt, unter der Telefonnummer 02902/2302 oder per Mail: stadtbuecherei@warstein.de. Der Eintritt ist frei, über eventuelle Spenden freut sich die Stadtbücherei.