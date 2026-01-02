Balance finden – Sven Hannawald im Gespräch über Erfolg, Achtsamkeit und innere Stärke

Ein bewegender Volksbank-Dialog im Sauerland



Er war der Überflieger im Wintersport, Olympiasieger, Weltmeister und der erste Skispringer der Geschichte, der alle vier Springen der Vierschanzentournee gewann: Sven Hannawald. Ein Name, der für Erfolg, Disziplin und sportliche Größe steht. Doch hinter der glänzenden Karriere verbirgt sich auch eine Geschichte des Zusammenbruchs – und des Wiederaufstehens.



Auf Einladung der Volksbank Sauerland war Hannawald Anfang November zu Gast im Sauerland: am 3. November in Meschede, am 4. November in Attendorn. Unter dem Motto „Mehr Gesundheit durch Balance und Achtsamkeit“ sprach er im Rahmen des Volksbank Dialogs über das, was nach den Medaillen kam, über Druck, Erschöpfung und den Mut, Grenzen zu erkennen.



Vom Höhenflug in die Stille

„Ich habe gelernt, dass Stärke nicht bedeutet, immer weiterzumachen – sondern auch, rechtzeitig innezuhalten“, sagte Hannawald an diesem Abend. Viele der rund 500 Gäste in Attendorn hörten still zu, als der einstige Superstar offen über seinen Burnout sprach, über die Klinikzeit und über den langen Weg zurück in ein normales Leben. Seine Worte trafen ins Herz – ehrlich, ungeschminkt, menschlich.



Die Parallelen zwischen Spitzensport und Arbeitsalltag liegen für ihn auf der Hand: „Früher war man freitags offline bis Montagmorgen. Heute sind wir ständig erreichbar, die Erholung bleibt auf der Strecke.“ Es sei wichtig, Auszeiten nicht als Schwäche, sondern als Voraussetzung für Leistungsfähigkeit zu verstehen.



Achtsamkeit als Schlüssel zur Gesundheit

In seinem Vortrag und im anschließenden Gespräch mit Volksbank-Vorstand Bernd Griese machte Hannawald deutlich, dass mentale Gesundheit kein Randthema mehr ist. „Wer permanent funktioniert, verliert irgendwann das Gefühl für sich selbst. Es geht darum, rechtzeitig die eigene Stimme wahrzunehmen und nicht erst dann, wenn der Körper die Notbremse zieht.“



Der ehemalige Leistungssportler sprach auch darüber, wie er heute lebt: bewusster, ruhiger, dankbarer. Bewegung bleibe wichtig, nicht mehr als Wettbewerb, sondern als Lebensqualität. „Ich gehe mit dem Hund spazieren, fahre Rad oder laufe einfach – Bewegung hält den Kopf frei.“

Quelle: Volksbank Sauerland

Ein Abend mit Wirkung

Die Volksbank Sauerland hatte mit dem Volksbank Dialog einmal mehr den richtigen Ton getroffen. „Wir wollen Menschen zusammenbringen, die Impulse geben für ein bewusstes, gesundes Leben“, sagte Bernd Griese. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Dr. Florian Müller und Michael Griese begrüßte er den Olympiasieger in der Region.



Der Abend bot nicht nur Einblicke in ein bewegtes Sportlerleben, sondern auch in Themen, die viele Menschen aktuell beschäftigen: Leistungsdruck, Dauererreichbarkeit, Stress im Beruf. Hannawald schaffte es, komplexe Dinge verständlich zu machen – mit Beispielen aus dem Alltag, mit Humor, aber auch mit Tiefgang.



Ein starkes Zeichen aus dem Sauerland

Mit dem Volksbank Dialog hat die Volksbank Sauerland eine Plattform geschaffen, die weit über klassische Bankthemen hinausgeht. Es geht um Menschen, Werte und Zukunftsfragen und diesmal ganz besonders um das, was uns innerlich trägt.



„Sven Hannawald steht für beides: für herausragende Erfolge, aber auch für den Mut, über Schwächen zu sprechen und neue Wege zu gehen“, sagte Griese zum Abschluss. Der langanhaltende Applaus zeigte: Diese Botschaft ist angekommen.



Wer das Gespräch in Ruhe nachhören möchte, findet unter www.wollcast.de eine besonders persönliche Begegnung mit Sven Hannawald – aufgenommen vor seinem Vortrag im Sauerland. Darin spricht er ausführlich über Balance, mentale Stärke und die Kunst, rechtzeitig Nein zu sagen.



Zwei Abende, die bewegt und Mut gemacht haben. Ein Sportidol, das über die Grenzen des Sports hinaus inspiriert. Und eine Volksbank, die zeigt, dass echte Stärke dort beginnt, wo man sich traut, achtsam zu sein – mit sich selbst und mit anderen.