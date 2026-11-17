Stöpsel gezogen, kurz aufs Handy geschaut – und zehn Minuten später steht das Wasser immer noch in der Wanne. Das kennen auch viele Haushalte im Sauerland. Oft stecken Haare und Seifenreste dahinter, manchmal sitzt die Verstopfung tiefer im Rohr. Wer sich vorab einen Überblick verschaffen möchte, findet hier Hintergründe zu einer verstopften Badewanne. Wir zeigen, was Sie selbst ausprobieren können und wann professionelle Hilfe sinnvoll ist.

Meistens sind es Haare

Der Klassiker. Die Haare rutschen mit dem Wasser in den Abfluss, bleiben im Siphon hängen und verfilzen dort mit Seifenresten. Bei vielen Wannen sitzt der Pfropfen sogar direkt unter dem Stöpsel oder im Sieb, also genau dort, wo man ihn mit einem Haken noch erwischt. Dazu kommen Shampoo, Duschgel und Badezusätze. In Berlin ist das Wasser ziemlich hart, und der Kalk verklebt das alles zu einer schmierigen Schicht, die mit der Zeit immer dicker wird.

Was Sie selbst probieren können

Fangen Sie mit dem Offensichtlichen an: Sieb raus, Haare raus. Ein Abflusshaken aus dem Baumarkt kostet nicht viel und holt oft mehr heraus, als man glaubt.

Hilft das nicht, kommt die Saugglocke dran. Wichtig ist, den Überlauf vorher mit einem nassen Lappen zuzuhalten. Sonst entweicht der Druck dort, und Sie pumpen umsonst.

Als Nächstes lässt sich der Siphon abschrauben, falls er gut erreichbar ist. Eimer drunter, bevor Sie loslegen, das Wasser kommt garantiert.

Backpulver mit Essig und heißem Wasser hilft bei leichtem Belag. Ein Wundermittel ist es nicht, einen festen Pfropfen löst es meistens nicht.

Vom Rohrreiniger aus der Flasche halte ich nicht viel. Er löst tiefe Verstopfungen selten wirklich, setzt dafür aber Dichtungen und Rohrverbindungen zu, und die Dämpfe sind auch nicht ohne. Mit der Rohrspirale sollten Sie in einem alten Haus ebenfalls vorsichtig sein. Eine falsch geführte Spirale kann eine Rohrverbindung beschädigen.

Wann ein Fachmann besser ist

Wenn das Wasser nach alldem weiter zäh abläuft, in der Dusche oder im Waschbecken plötzlich gluckert oder dieselbe Verstopfung alle paar Wochen wiederkommt, sitzt das Problem meist weiter hinten im Rohr. Dort kommen Sie mit Hausmitteln nicht mehr hin. Ein Fachbetrieb spült das Rohr dann mit Hochdruck frei und schaut bei Bedarf mit einer Kamera nach, ob es Risse oder Wurzeln gibt. Fragen Sie nach dem Preis, bevor der Techniker anfängt. Seriöse Betriebe nennen ihn vorher.

Und zum Schluss ein Tipp, der fast nichts kostet: Ein Haarsieb für ein paar Euro im Abfluss erspart Ihnen viele dieser Sonntagabende am Siphon.