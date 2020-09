Bacio Foodtruck – „Fresh and Silver“

Neu im Hause Bacio

In Schmallenberg ist der Name Bacio ein Begriff. Das Café mit Cocktailbar hat seinen festen Standpunkt am Schützenplatz 3. Hier kann jeder die zahlreichen Variationen an Kaffee, Tee und Erfrischungsgetränken genießen, Cocktails schlürfen und Bierspezialitäten ausprobieren und den kleinen (oder den großen) Hunger mit Gerichten der heimischen und mediterranen Küche stillen.

Gutes Essen auf vier Rädern

Mit dem neuen Bacio Foodtruck erfüllt sich Raffaele Iuliucci einen Traum. Passend zum sechsjährigen Jubiläum kann die Liebe zum Kochen und gutem Essen nun auf vier Rädern zu den Menschen transportiert werden. Der Foodtruck kann für Caterings ab einer Personenanzahl von 30 bis 150 Personen gemietet werden. Auch bei einer Personenanzahl über 150 Personen kann bestimmt gemeinsam eine geeignete Lösung gefunden werden.

Quelle: Bacio Der neue Foodtruck des Bacio „Fresh & Silver“

Die Cateringkarte

Letzten Samstag, am 12. September, wurde der Foodtruck „Fresh & Silver“ feierlich mit einem Foodtruck Opening eingeweiht. Zur zukünftigen Cateringkarte gehören Homemade Burger, Pizza Napoletana, Italian Street Food, Cuban Street Food und auch Getränke wie Wein und Craftbeer sowie Kaffee mit Gebäck und Waffeln.

Wem schon das Wasser im Mund zusammengelaufen ist und wer noch auf der Suche nach einem Foodtruck mit Catering ist, kann mit der folgenden Handynummer Kontakt aufnehmen. Die Website befindet sich derzeit noch im Aufbau, doch auch da findet ihr bald alle notwendigen Informationen.

Mobil: 0160 97395582

www.bacio-fresh-silver.de