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Bachelor-Studierende präsentieren ihre Projekte – neuer Kurs ab August 2026

Am Berufskolleg Brilon haben am Samstag nach den Osterferien die Projektpräsentationen der Wirtschaftsfachschule stattgefunden.

24. April 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Berufskolleg Brilon

Bei der Wirtschaftsfachschule handelt es sich um eine teilzeitschulische Weiterbildung für Lernende mit abgeschlossener Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich. Ziel ist der Abschluss als „Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in“ bzw. „Bachelor Professional in Wirtschaft“. Der Studiengang, der sich über drei Jahre bzw. sechs Semester erstreckt, verbindet betriebswirtschaftliche Theorie mit praxisorientierten Inhalten, etwa in den Bereichen Unternehmensführung, Marketing, Personal- und Rechnungswesen.

Ein zentraler Bestandteil der Weiterbildung ist die Projektarbeit. Dabei erarbeiten die Studierenden über mehrere Monate hinweg in kleinen Teams praxisnahe Fragestellungen, beispielsweise zur Analyse und Optimierung betrieblicher Prozesse.

Genau das spiegelten auch die Projektpräsentationen am Berufskolleg Brilon, die vor zahlreichen Gästen, u.a. den unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern, den Kommilitoninnen und Kommilitonen, dem Landrat des HSK Thomas Grosche und dem Bürgermeister der Stadt Brilon Dr. Christoph Bartsch, gehalten wurden, wider. Die Studierenden stellten ihre Konzepte zu folgenden Themenstellungen vor:

  • „Kurzarbeit als strategisches Instrument – Chancen, Risiken und Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg sowie die Mitarbeiterentwicklung am Beispiel der Centrotherm Systemtechnik GmbH“
  • „Verbundausbildung als Zukunftsmodell in Zeiten des Fachkräftemangels – eine strategische Lösung?“
  •  „Von der Planung bis zum Kauf – die Investition in eine automatisierte Produktionsanlage bei der REMBE GmbH Safety+Control“.

Das Ergebnis: fundierte Analysen, innovative Ansätze und jede Menge Engagement. Kurz gesagt – eine sehr gelungene Veranstaltung, die sowohl das Potenzial des Bildungsgangs als auch das der Studierenden eindrucksvoll verdeutlicht hat.

Am Berufskolleg Brilon startet im August 2026 das erste Semester des neuen Kurses. Eine Anmeldung ist noch bis Ende Mai möglich. Ausführliche Informationen zu Zugangsvoraussetzungen, Inhalten, Unterrichtszeiten sowie weiteren Details finden Interessierte auf der Homepage des Berufskollegs Brilon (www.berufskolleg-brilon.de). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, individuelle Beratungstermine zu vereinbaren.

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