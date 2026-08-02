b-concepts präsentiert den Allwettergarten

Bei der offiziellen Feier zum 25-jährigen Jubiläum des Rothaarsteigs am 1. August auf der Niedersfelder Hochheide wurde deutlich, wie wichtig außergewöhnliche Orte für Begegnung, Austausch und gemeinsame Erlebnisse sind. Unter dem stilvollen Allwettergarten von b-concepts fanden die Festveranstaltung und der offizielle Jubiläumsakt einen ebenso geschützten wie atmosphärischen Rahmen – mitten in der beeindruckenden Landschaft der Hochheide.

Der Allwettergarten verbindet hochwertige Architektur mit Funktionalität und schafft Räume, in denen sich Menschen unabhängig von Wetter und Jahreszeit wohlfühlen. Ob Firmenveranstaltung, Empfang, Tagung, Hochzeit, Kulturveranstaltung oder Jubiläumsfeier – die elegante Membrankonstruktion fügt sich harmonisch in ihre Umgebung ein und vermittelt Offenheit, Leichtigkeit und Nähe zur Natur.

Gerade die Jubiläumsfeier des Rothaarsteigs zeigte eindrucksvoll, welche Wirkung ein solcher Veranstaltungsraum entfalten kann. Trotz freier Landschaft entstand eine geschützte, einladende Atmosphäre, in der Gäste, Partner und Wegbegleiter des Premiumwanderweges gemeinsam feiern konnten. Die Kombination aus Naturerlebnis und hochwertiger Infrastruktur machte den Allwettergarten zum passenden Mittelpunkt der Veranstaltung.

b-concepts entwickelt individuelle Lösungen für temporäre und dauerhafte Veranstaltungsräume – von der Planung über die Umsetzung bis zur Ausstattung. Das Ergebnis sind Orte, an denen Veranstaltungen nicht nur stattfinden, sondern in Erinnerung bleiben.

Die Bilder vom Jubiläum sprechen für sich: Der Allwettergarten wird selbst zum Teil des Erlebnisses – dezent, hochwertig und perfekt eingebunden in die Landschaft. Wer seinen Gästen ein besonderes Ambiente bieten möchte, findet in den Lösungen von b-concepts eine überzeugende Antwort auf die Anforderungen moderner Veranstaltungskultur.