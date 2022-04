AUSZUBILDENDE MIT ÜBERZEUGENDER BOTSCHAFT

Krankenhaus Maria Hilf Brilon

Für seine moderne und zukunftsorientierte Ausrichtung ist das Krankenhaus Maria Hilf in Brilon schon längst bekannt. Hier legt man großen Wert auf Weiterbildung und Förderung, eingeschlossen eine Ausbildung mit Perspektive und persönlicher Weiterentwicklung. Seit Kurzem sind vier Auszubildende des Krankenhauses als „Ausbildungsbotschafter“ im Einsatz. Bestens auf den Einsatz an Schulen vorbereitet, haben wir die Vier – Ahmad Saidi, Leonie Schlesiger, Marielen Großmann und Yagmur Yilmaz – einmal zu dieser besonderen Position befragt:

Welche Aufgaben habt Ihr als Ausbildungsbotschafter?

Yagmur: Als Ausbildungsbotschafter haben wir die Aufgabe, unsere Ausbildung zur Pflegefachmann/-frau, Schülerinnen und Schülern vorzustellen.

Marielen: Wir beantworten alle offenen Fragen und sprechen aus unserer Sicht über die Ausbildung.

Ahmad: Dabei präsentieren wir unsere Werdegänge, den Beruf und unser Unternehmen. Wir wollen den SchülerInnen auch ein bisschen Sicherheit und Orientierung bei der Berufsauswahl vermitteln.

Ist es ein Vorteil, wenn man selbst noch Azubi ist?

Yagmur: Absolut. Auch ich habe mich damals mit Auszubildenden über die Ausbildung unterhalten und offene Fragen geklärt. Fragen können offener und mutiger gestellt werden. In den meisten Fällen denkt und spricht man aus derselben Sicht. Leonie: Weil man sich eher selbst noch in die Lage der Schüler versetzen kann. Und da wir alle fast im gleichen Alter sind, harmoniert das auch.

Wenn man andere Menschen begeistern möchte, muss man selbst davon überzeugt sein. Was begeistert Euch an den Pflegeberufen?

Leonie: Der Beruf ist vielseitig und abwechslungsreich. Und es ist ein Beruf, der immer gebraucht wird.

Yagmur: Neben der Arbeit an sich, begeistern mich am meisten die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Davon gibt es jede Menge. Neue Dinge zu lernen und sie dann zu beherrschen ist etwas Tolles. Lebenslanges Lernen ist wichtig, nicht stehenzubleiben.

Ahmad: Und dann auch das gute Gefühl, wenn man Menschen hilft, die nicht mehr oder kaum allein klarkommen. Auch die vielseitigen Tätigkeiten, die durch den Umgang mit anderen Menschen große Freude bereiten.

Marielen: Natürlich muss man selbst davon überzeugt sein und dies wirklich mit Leidenschaft machen, um auch authentisch zu wirken. Mich begeistert jeden Tag wieder die Dankbarkeit der Patienten, die man zurück bekommt. Außerdem ist es besonders spannend, in viele Arbeitsfelder einmal reinzuschauen, um festzustellen, wo eigene Stärken oder auch Schwächen liegen.









Wie habt Ihr selbst zu dieser Ausbildung gefunden?

Marielen: Viele meiner Familienmitglieder arbeiten in der Pflege. Daher hatte ich einen ganz guten Einblick in das Berufsfeld. Für mich war klar, dass dies auf jeden Fall das Richtige für mich ist.

Ahmad: Meinen Weg zu dieser Ausbildung habe ich durch viele Kontakte zu Pflegekräften aus verschiedenen Kranken-häusern, Pflegeeinrichtungen und verschiedenen Fachgebieten gefunden. Dabei habe ich immer viele Pflegeartikel ge-lesen und nachgeschaut, welche mir die Sicherheit geben und meine Entscheidung unterstützt haben.

Leonie: Bei mir war es der Berufsberater

Yagmur: Für mich war das schon von Anfang an klar. Ich stand mit sechs Jahren beim Karneval auf der Bühne und habe gesagt, dass ich Krankenschwester werden möchte. Es begeisterte mich schon immer Menschen weiterzuhelfen. Im Jahr 2018 habe ich ein Jahrespraktikum im Krankenhaus gemacht, mich dort mit vielen Fachbereichen vertraut gemacht. Und danach habe mich für die Ausbildung entschieden

Was gefällt Euch im Krankenhaus Maria Hilfbesonders gut?

Yagmur: Das Krankenhaus Maria Hilf ist vielfältig und bietet viele verschiedene Fachbereiche an einem Standort an. Außerdem haben das Krankenhaus und das Bildungszentrum eine gute mediale Ausstattung.

Leonie: Mir gefällt die Vielseitigkeit des Krankenhauses und die familiäre Atmosphäre.

Ahmad: Ja, die Atmosphäre und die netten Teams sind besonders. Die verschiedenen Bereiche und die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Berufsgruppen. Auch die Digitalisierung der Arbeit und der Einsatz neuer Technologien, die neue Vielfalt in die Arbeit bringen. Zum Schluss erklärt Yagmur, stellvertretend für alle vier Aus-bildungsbotschafter: „Wir freuen uns auf neue Auszubildende, die sich vielleicht auch durch unsere Leidenschaft für den Pflegeberuf entscheiden.“