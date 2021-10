Auszubildende erhalten Auszeichnung der IHK

Die Volksbanken Sauerland und Bigge-Lenne haben Grund zur Freude. Die Auszubildenden Daniel Rüther (Bigge-Lenne) und Max-Josef Levermann (Sauerland) haben ihre zweieinhalbjährige anspruchsvolle Ausbildung mit der Note sehr gut bestanden und sind nun von der IHK im Kaiserhaus Neheim ausgezeichnet worden.

„Die Leistungen sprechen für das großartige Engagement der beiden jungen Kollegen aber auch für die qualifizierten Ausbildungen in unseren beiden Banken“ sagt der Personalleiter der Volksbank Sauerland, Dominik Pieper.

Luisa Iarossi, Ausbildungsleiterin der Volksbank Bigge-Lenne ergänzt, dass „wir nun sehr gerne die Kollegen Levermann und Rüther in ihrem weiteren Berufsleben in unseren Häusern begleiten werden“. Die beiden Mitarbeiter der Genossenschaftsbanken werden ein berufsbegleitendes Studium in Montabaur zum Bachelor of Arts im Studiengang Business Administration beginnen. Daniel Rüther wird eine Aus- und Weiterbildung zum Privatkundenberater antreten, Max-Josef Levermann wird im neu eingerichteten Business-Center für die Geschäfts- und Gewerbekunden in Zukunft agieren.

Bildzeile: (v.l.) Max-Josef Levermann, Dominik Pieper, Luisa Iarossi und Daniel Rüther nahmen jetzt die Auszeichnungen der IHK Arnsberg entgegen.