Ausstellungen von Chris Reuter verlängert

Die beiden Ausstellungen des Fotografen Chris Reuter „Die alte Welt“ und „Streetfotogafie“ in der Südwestfälischen Galerie wurden verlängert und können noch bis einschließlich Sonntag, den 07. September besucht werden.

Eine weitere Ausstellung zeigt Bilder aus der Sammlung zum Thema Landschaften der Region, unter anderem von den Künstlerinnen und Künstlern Josef Voss, Christine Bange, Hermann Falke, Martina Muck, Hermann Springborn, Marina Niggemann, Anno Weihs, Thomas Jessen und Silke Albrecht.

Zudem wird erstmalig das Ergebnis der „Stadtbesetzung 2024“ als interaktive Installation der Künstlerin barblina c präsentiert. Gefördert vom Kultursekretariat NRW Gütersloh hat sich die Künstlerin im letzten Jahr in Schmallenberg auf die Suche nach Wortspenden, Textfragmenten und Dialogen begeben, mit dem Ziel, Sprache als künstlerisches Mittel erlebbar zu machen. Für die Präsentation der Ergebnisse hat sie ein altes Wählscheibentelefon aus dem Museumsbestand technisch umbauen lassen, so dass Besuchende damit jetzt verschiedene Texte anwählen und hören können.

Öffnungszeiten: Mi., Fr., Sa. von 14-17 Uhr, So. von 10-13 Uhr

Südwestfälische Galerie im Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen, Kirchstraße 7, 57392 Schmallenberg

Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Projekt „DRITTE ORTE – HÄUSER FÜR KULTUR UND BEGEGNUNG IM LÄNDLICHEN RAUM“ sowie im Projekt „Stadtbesetzung“ des Kultursekretariats NRW Gütersloh.