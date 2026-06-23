Ausstellung „Sauerland-Seelenorte – Orte der Resonanz“ eröffnet in Altastenberg

„Sauerland-Seelenorte – Orte der Resonanz“ – so lautet der Titel einer Ausstellung, zu dessen Eröffnung die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH und die Sauerland-Wanderdörfer für Freitag, den 26. Juni 2026, zur Eröffnung einladen. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Spirituellen Sommers in der Pilgerkirche St. Erasmus in Winterberg-Altastenberg statt und beginnt um 16 Uhr. Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) macht auf das Format aufmerksam, da es Gästen und Einheimischen einen besonderen Zugang zu den Seelenorten der Region bietet.

Kunst, Wissenschaft und Natur an einem Nachmittag

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das Werk von Marlies Strübbe-Tewes. Die Autorin und bildende Künstlerin verbindet lyrische Texte und Mandalas zu einer emotionalen Gesamtschau, die zum Sehen, Lesen, Hören und vor allem zum Mitfühlen einlädt. Im Zentrum stehen die Empfindungen und inneren Resonanzen, die die Sauerland-Seelenorte auslösen können. Die Schau versteht sich zugleich als Raum für Gedanken, Gespräche und persönliche Begegnungen.

Ergänzt wird die Vernissage durch einen wissenschaftlichen Blick: Prof. Dr. Büssing von der Universität Witten/Herdecke hält um 16:15 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „Wenn Natur zur Seele spricht: Ehrfurcht, Dankbarkeit und Wohlbefinden an Seelenorten“. Um 16:45 Uhr gibt Marlies Strübbe-Tewes in einem künstlerischen Statement persönliche Einblicke in ihre Arbeit, ihre Inspiration und die Entstehung der Werke. Im Anschluss führt die Künstlerin selbst durch die Ausstellung.

Wer den Nachmittag aktiv beginnen möchte, kann bereits um 13:30 Uhr am Kahlen Asten zu einer rund fünf Kilometer langen Wanderung zum Sauerland-Seelenort Gerkenstein starten. Erzählpate Meinolf Pape begleitet die Gruppe von und zurück zum Kahlen Asten.

Anmeldung erforderlich

„Die Sauerland-Seelenorte zeigen, wie eng Naturerlebnis und innere Einkehr zusammengehören. Diese Ausstellung macht genau das sichtbar“, sagt Michaela Pelz, Tourismusförderin der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH. „Wer das Sauerland als Ort der Ruhe und Reflexion erleben möchte, findet in dieser Ausstellung einen idealen Einstieg. Wir freuen uns, dass diese Veranstaltung auch für unsere Gäste in Winterberg von Interesse ist.“

Interessierte können sich verbindlich per E-Mail an sabine.risse@sauerland.com anmelden. Der Gerkenstein mit seinem Landschaftspanorama ist einer von 42 Sauerland-Seelenorten in den Sauerland-Wanderdörfern.

Programm im Überblick

13:30 Uhr – Treffpunkt Kahler Asten, Wanderung zum Gerkenstein (ca. 5 km) mit Erzählpate Meinolf Pape

16:00 Uhr – Begrüßung in der Pilgerkirche St. Erasmus

16:15 Uhr – Vortrag von Prof. Dr. Büssing

16:45 Uhr – Künstlerisches Statement von Marlies Strübbe-Tewes

Im Anschluss – Führung durch die Ausstellung mit der Künstlerin

Veranstaltungsort: Pilgerkirche St. Erasmus, Am Dorfgarten 6, 59955 Winterberg-Altastenberg