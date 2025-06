Ausstellung „Frauen und Demokratie“ im Rathaus

Stadt Warstein konnte im Jubiläumsjahr den Künstler Oliver Schäfer gewinnen

Der „Kleine KunstSommer im Rathaus“ mit Ausstellungen von Künstlern mit Bezug zur Stadt Warstein ist bereits zu einer schönen Tradition geworden. Im Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Stadtbestehen freut sich die Stadt Warstein besonders, den gebürtigen Warsteiner Künstler Oliver Schäfer gewonnen zu haben. Er wird seine Ausstellung „Frauen und Demokratie“ vom 10. Juli bis zum 27. August im Großen Bürgersaal des Rathauses zeigen.

Eindrucksvolle Bilder von furchtlosen Frauen zeigte Oliver Schäfer bereits 2023 im Park der Warsteiner LWL-Einrichtungen. Diese Ausstellung war eine Kooperation zwischen der Stadt Warstein und dem LWL. Die Besucherzahlen bei dieser Ausstellung und den begleitend stattfindenden Vorträgen übertrafen alle Erwartungen.

„Umso mehr freuen wir uns, dass wir Oliver Schäfers Werke zum 50-jährigen Stadtjubiläum in unserer ,guten Stube‘ zeigen können. Seine besondere Art, Frauen ein Forum zu bieten, ihre Stärke und ihre Entschlossenheit in farbenfrohen Portraits auszudrücken, berührt die Menschen“, kommentiert Bürgermeister Thomas Schöne, und ergänzt: „Wir hoffen, dass viele Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit wahrnehmen und sich die Bilder im Bürgersaal ansehen. Das Thema Frauen und Demokratie hat gerade in der jetzigen Zeit, in der viele Frauenrechte völlig unsinnigerweise und oft mit einem destruktiven Hintergrund infrage gestellt werden, eine hohe Relevanz.“

Die Ausstellung im Rahmen des Kleinen KunstSommers im Rathaus wird sowohl bekannte als auch einige in der Stadt Warstein noch nicht gezeigte Portraits beinhalten. „Ein Portrait einer sehr engagierten Frau habe ich erst kürzlich fertiggestellt und werde es im Rathaus erstmals öffentlich zeigen“, kündigt Oliver Schäfer an.

Die Ausstellung kann ab dem 10. Juli während der Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden. Der Bürgersaal ist barrierefrei zu erreichen.