Ausgezeichnet nachhaltig: Klamottentausch in Kirchhundem

Zur Begrüßung wurden die Teilnehmerinnen mit einem Glas Sekt sowie liebevoll zubereitetem Fingerfood empfangen. Während die Frauen miteinander ins Gespräch kamen, sich austauschten und die entspannte Atmosphäre genossen, kümmerte sich das Organisationsteam im Hintergrund um die mitgebrachte Kleidung. Die Stücke wurden sorgfältig nach Größen und Kategorien sortiert, sodass später ein übersichtliches und stressfreies Stöbern möglich war.

Quelle: Patricia Korn

Bevor der eigentliche Tausch begann, konnten die Besucherinnen an den Ständen lokaler Kleinunternehmen stöbern. Die Bücherei Altenhundem stellte gespendete Bücher zur Verfügung, während die Bücherei Halberbracht handgemachte Kerzen präsentierte, deren Erlös wiederum der Anschaffung neuer Bücher zugutekommt. Darüber hinaus gab es liebevoll handgefertigte Dekorationen von Izabela Poraj sowie einen Infostand des Kreisland-Frauenverband Olpe. Für zusätzliche Unterhaltung sorgte eine Fotobox, die für viele schöne Erinnerungsbilder genutzt wurde.

Quelle: Patricia Korn

Die Veranstaltung wird inzwischen von einem engagierten Team aus acht Frauen organisiert. Seit dem ersten Klamottentausch im November 2023 hat sich das Event fest etabliert und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das Konzept ist dabei einfach erklärt: Die Teilnehmerinnen melden sich vorab an, damit Aufwand und Besucherinnenzahl überschaubar bleiben. Jede bringt zehn gut erhaltene Kleidungsstücke mit und kann im Gegenzug zehn neue Teile auswählen, erklärt Mitorganisatorin Sonja Poggel.

Ein besonderer Erfolg: Für ihr nachhaltiges Konzept wurde die Veranstaltung von der Klimaagentur im Kreis Olpe e.V. ausgezeichnet. Im Rahmen des Wettbewerbs „Nachhaltigkeit bei Vereinsveranstaltungen 2025“ erhielt der Schützenverein Kirchhundem für die Durchführung des Klamottentauschs ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro.

Quelle: Patricia Korn

Die Veranstaltung hat sich zudem zu einer Plattform für engagierte Frauen und zum Knüpfen neuer Kontakte entwickelt. „Mitmachen kann jede Frau ab 18 Jahren, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt“, erläutert das Organisationsteam. Ein fester Bestandteil sind auch die „Goodie-Bags“, die jede Teilnehmerin erhält. Darin enthalten sind kleine Aufmerksamkeiten – „alles, was Frauen halt so brauchen“, erklärt Sonja Poggel, gespendet von lokalen Unternehmen. Zusätzlich gab es an diesem Abend eine Verlosung mit 24 attraktiven Preisen, ebenfalls gestiftet von Unternehmen aus der Region.

Das nächste Klamottentausch-Event ist bereits für den 7. November 2026 geplant.