Ausgeschlafen gut beraten durch das Jahr

Leichte Sommerbetten gegen kuschelig warme Herbst- und Winterbetten tauschen und erholt in die neue Jahreszeit starten.

Der Herbst bringt kühlere Temperaturen und kürzere Tage, was oft zu einem veränderten Schlafbedürfnis führt. Denn während wir im Sommer die lauen Nächte genossen haben, wollen wir es uns in der neuen Jahreszeit im Bett gemütlich machen. Eine der wichtigsten Anpassungen für erholsamen Schlaf im Herbst ist der Wechsel von Sommer- zu Winterbetten. Leichte Betten waren in warmen Nächten angenehm, bieten in kühleren Herbstnächten aber nicht genügend Wärme und Komfort. Durch den Wechsel auf wärmende und atmungsaktive Materialien kann der Körper optimal entspannen und regenerieren.

Betten und Schlafsysteme vom Sauerländer Schlafprofi

Die Adresse für guten Schlaf im Sauerland ist Betten Hennecke. Im Schmallenberger Ortsteil Fleckenberg sorgt der Schlafprofi seit über 222 Jahren für erholsame Nächte. An der Leidenschaft und Begeisterung für hochwertige Betten und gutes Schlafen hat sich vom Gründungsjahr bis heute nichts geändert. In der siebten Generation stehen die individuellen Kundenbedürfnisse beim Familienbetrieb an oberster Stelle.

Betten Hennecke zeichnet sich durch eine hohe Beratungskompetenz aus. Auf über 400 qm Verkaufsfläche findet sich ein breites Angebot in den Bereichen Betten, Matratzen, Zudecken, Kopfkissen, Wohndecken, Frottierwaren und Wäsche. In seiner Produktion lässt das Unternehmen Träume von Daunendecken und Kissen wahrwerden. Zudem verbindet Betten Hennecke mit seiner Marke „Sauerlandbett“ die Themen Nachhaltigkeit, Qualität und Regionalität in der eigenen Manufaktur. Eine hausinterne Bettenwaschanlage rundet den Dienstleistungsservice des Schlafprofis ab.

Betten Hennecke geht immer mit der Zeit, bietet innovative Produkte rund um guten Schlaf und wurde 2022 sogar mit Haustex-Star als Bettenfachhändler des Jahres für seine vorbildliche Digitalstrategie ausgezeichnet. Doch eines hat sich über die Jahrhunderte hinweg nie geändert: der Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit.

