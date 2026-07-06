Ausgelassene Stimmung bei „Wilkeplatz Live“

Band Stevie X Classic Rock begeisterte Publikum mit energiegeladenem Rock

Mit Hits wie Hells Bells (AC/DC), Summer of ’69 (Bryan Adams) und Wonderwall (Oasis) begeisterte die Band rund um Frontmann Steven Den Toom das Publikum. Die Musiker aus dem Sauerland überzeugten mit energiegeladenem Rock, mitreißender Bühnenpräsenz und einer Show, die zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Mitsingen und Mitfeiern animierte.

„Stevie X ist längst kein Geheimtipp mehr. Die Band hat bereits im vergangenen Jahr in Hirschberg für beste Stimmung gesorgt und nun auch das Publikum in Belecke mit ihrer energiegeladenen Performance begeistert“, freut sich Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketing Warstein e. V., das die Organisation der Veranstaltung übernommen hat.

Veranstaltet wurde das Event vom Gewerbeverband Belecke. Dank der Unterstützung der AEG Power Solutions GmbH war der Eintritt frei. Für das leibliche Wohl sorgten die örtlichen Gastronomiebetriebe aus Belecke, die die Besucherinnen und Besucher mit Getränken und kulinarischen Angeboten bestens versorgten.