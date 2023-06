Ausdauer, Teamgeist und Spaß am Sport an der größten Großschanze der Welt

Bei strahlendem Sonnenschein, jeder Menge Zuschauer und bester Laune erklommen heute 147 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 5. Warsteiner Mühlenkopf Kraxler die Mühlenkopfschanze in Willingen. Und das bei 38 Grad Steigung von unten nach oben, von Auslauf bis Adlerhorst. Dass sich die besondere Herausforderung lohnt beweisen sechs Teilnehmende, die bereits das fünfte Mal in Folge dabei sind. Was sie immer wieder zurück zum Warsteiner Mühlenkopf Kraxler zieht: Das Gemeinschaftsgefühl an der größten Großschanze der Welt. „Unsere Kraxlerinnen und Kraxler haben heute nicht nur Ausdauer, sondern auch jede Menge Teamspirit in Willingen bewiesen. Besonders freut mich, dass auch dieses Jahr eine eigene Azubi-Staffel aus unserem Team an den Start gegangen ist. Das kalte Warsteiner Bier im Anschluss haben sich alle Teilnehmenden mehr als verdient“, freut sich Ann-Kathrin Wendt, Junior Brand Managerin bei Warsteiner.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des 5. Warsteiner Mühlenkopf Kraxlers

Einzellauf Frauen:

Maria Theresa Espeter 7:05 Minuten Lisa Schnieder 7:27 Katrin Kempin 7:39

Einzellauf Männer:

Ansgar Klein 5:36 Florian Wilke 5:48 Michael Kuck 5:55

Staffellauf Männer: Team ET1 4:12

Staffellauf Mixed: Warsteiner Azubis 5:26

Fünf Zahlen & Fakten zum 5. Warsteiner Mühlenkopf Kraxler

Die Mühlenkopfschanze in Willingen ist die größte Großschanze der Welt . Definiert wird das durch die sogenannte Hillsize (Deutsch: Schanzenhöhe), die bei einer Großschanze zwischen 110 und 185 Metern liegt.

. Definiert wird das durch die sogenannte Hillsize (Deutsch: Schanzenhöhe), die bei einer Großschanze zwischen 110 und 185 Metern liegt. Der Höhenunterschied zwischen dem Fuß der Schanze – dem Auslauf – und dem höchsten Turm der Anlage – dem sog. „Adlerhorst“ – beträgt 156 Meter . Das entspricht fast auf den Meter genau der Höhe des Kölner Doms.

. Das entspricht fast auf den Meter genau der Höhe des Kölner Doms. Die Schanze hat eine lange Tradition, denn seit 1995 ist sie Austragungsort der Weltcup-Skispringen des Internationalen Skiverbandes (FIS). Das Sommerpendant – der Warsteiner Mühlenkopf Kraxler – wurde 2018 als Gemeinschaftsprojekt der Warsteiner Brauerei und des Ski-Clubs Willingen e. V. ins Leben gerufen. Seitdem haben mehr als 950 Kraxlerinnen und Kraxler die Schanze bezwungen.

als Gemeinschaftsprojekt der Warsteiner Brauerei und des Ski-Clubs Willingen e. V. ins Leben gerufen. Seitdem haben die Schanze bezwungen. Von Schottenkilt bis zur kompletten Feuerwehrkluft inklusive Sauerstoffflasche – jedes Jahr aufs Neue sind die Outfits der Läuferinnen und Läufer ein Highlight des besonderen Sportevents.

der Läuferinnen und Läufer ein Highlight des besonderen Sportevents. Zur guten Stimmung vor Ort tragen auch die Namen der Staffelteams bei: „Stiftung Wadentest“, „Die Gummiebierbande“ oder „Die Turboschnecken“ sorgen für jede Menge Teamgeist unter „Kraxlern“ und außerdem für ein Lächeln bei den Zuschauern. Mit einer Azubistaffel und dem Mitarbeiterteam „Warsteiner Machos & Friends“ ist die Warsteiner Brauerei jährlich nicht nur im Ausschank, sondern auch direkt am Hang vertreten.

Mehr Informationen finden Sie unter www.warsteiner.de/muehlenkopf-kraxler.