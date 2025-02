Ausblick auf das Wanderjahr 2025

„Wandern ist die vollkommenste Art der Fortbewegung, wenn man das wahre Leben entdecken will“, so ein Zitat Elizabeth von Arnim. Wer das Wandern in der Gemeinschaft erleben möchte, ist in Medebach und seinen Dörfern bestens aufgehoben. Zahlreiche geführte Wanderungen für alle Generationen stehen zur Auswahl. Gäste und heimische Wanderfreunde können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen. Es reicht von spielerischen Familientouren über interessante Themenwanderungen bis hin zur gemächlichen Seniorenwanderung.

Medebacher Wanderwoche mit Genuss

Outdoorfans sollten sich bereits die Medebacher Wanderwoche vom 4. bis 11. Oktober 2025 vormerken, täglich wird eine interessante Themenwanderung angeboten: Die Woche startet mit der geführten Kulinarischen Wanderung „Verträumte Pfade rund um Medebach“ und findet ihren Abschluss mit der beliebten Weinwanderung.

Wie bereits in den Vorjahren, hat die Touristik Medebach in enger Zusammenarbeit mit dem SGV-Medebach eine Broschüre erstellt, in der die begleiteten Wanderungen in der Ferienregion Medebach übersichtlich zusammengefasst sind. Das Ergebnis ist ein optisch ansprechender, 16-seitiger Wanderplan in chronologischer Reihenfolge, umweltfreundlich gedruckt auf Recyclingpapier.

Die Broschüre kann zu den Öffnungszeiten in der Tourist-Information abgeholt werden, alternativ steht sie auch zum Download oder als Blätterkatalog unter www.medebach-touristik.de zur Verfügung.