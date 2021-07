Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Wohnen und Werkstatt

Josefsheim Bigge

Ein erfüllter Berufsweg, für Menschen da sein, etwas bewirken können, Vielfältigkeit und Sinn im Leben – Gedanken, die heute wie selten zuvor die Entscheidung für die angestrebte berufliche Laufbahn beeinflussen. Eine Perspektive dafür bietet sich im Josefsheim Bigge.

Andrea Asshauer, Ausbildungskoordinatorin für die Unternehmensstandorte in Lipperode, Sundern und Olsberg-Bigge, kennt die Wege, wie der Start ins Josefsheim-Berufsleben gelingt.

„Klassische Berufsausbildungen wie Erzieher:in, Sozialassistent:in oder Heilerziehungspfleger:in spielen bei uns eine wichtige Rolle. Als Dienstleister für Menschen mit Behinderungen bieten wir zudem Praktikas/ Stellen im Rahmen der Fachoberschule, des Bundesfreiwilligendienstes (BfD), im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder als Anerkennungsjahr bei schulischen Ausbildungen. Die Möglichkeiten BfD und FSJ sind ideal für junge Menschen, die beispielsweise Wartezeiten nach dem (Fach-) Abitur sinnvoll überbrücken oder die berufliche Entscheidung in einer Orientierungsphase reifen lassen möchten. Oftmals erfolgt dann das „JA“ zur anschließenden Ausbildung im Josefsheim Bigge, einem der größten sozialen Arbeitgeber in Südwestfalen.“ Andrea Asshauer, die als langjährige Abteilungsleiterin im Bereich der Werkstatt für behinderte Menschen viele jungen Menschen in ihre berufliche Professionalität begleitet hat, fügt hinzu: „Natürlich ist jede Ausbildungs- und Kennlernmöglichkeit individuell abstimmbar und in der Dauer variabel. So bieten wir die Möglichkeit, unser Unternehmen während eines Praktikums in Lipperode, Sundern oder Olsberg-Bigge in wenigen Wochen oder in drei bis zwölf Monaten kennenzulernen.“

Eine zukunftsorientierte Ausbildung erklärt A. Asshauer am Beispiel der Heilerziehungspfleger:in: „Je nach Schulabschluss erlangen unsere Azubis multiprofessionelle Erfahrungen während der Tätigkeit mit behinderten Menschen. In unterschiedlichsten Geschäftsbereichen wie in der Werkstatt für behinderte Menschen oder in Lebens-Wohngemeinschaften, haben wir Lernfelder definiert, um später als Heilerziehungspfleger:in die fundierten Kenntnisse vielschichtig einsetzen zu können. Sich unter motivierten Kollegen als wertvolles Teammitglied zu beweisen, gibt nicht nur Sinn, sondern auch Erfolg, der nach den Vergütungsrichtlinien des AVR sowie vielen Zusatzleistungen entsprechend gut honoriert wird. Zudem“, so versichert die Josefsheim-Ausbildungskoordinatorin, „wird nach erfolgreichem Abschluss oftmals die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis für die Zeit nach der Ausbildung angeboten.“

Ausbildung für Berufserfahrene:

Sie suchen eine neue berufliche Heimat? Sehr gut, denn wir sind auf der Suche nach Berufserfahrenen verschiedenster Bereiche. Ihre Erfahrungen sind für uns kostbar, auch wenn Sie sich beruflich verändern möchten. Egal, ob Sie einen Beruf anstreben mit dem Schwerpunkt der direkten persönlichen Unterstützung von Menschen mit Behinderung oder der indirekten Dienstleistung im Bereich Leben, Wohnen oder Arbeiten. Wir sind der richtige Arbeitgeber für die berufliche Neuausrichtung. Lernen Sie uns kennen, zum Beispiel während einer Hospitation in Sundern, Lipperode oder Olsberg.

Ausbildungs- und Kennlern-Angebote:

Heilerziehungspfleger:in oder Erzieher:in (Anerkennungsjahr oder 3-jährige integrierte Ausbildung) ∙ Sozialassistenz/ Heilerziehungspflegehelfer (2-jährige schulische Ausbildung) ∙ Pflegefachmann/frau (nur als Kooperation regionaler Krankenpflegeschulen) ∙ FOS-Praktikum (12 Monate) ∙ Freiwilliges Soziales Jahr (12 Monate, bis max. 27 Jahre möglich) ∙ Bundesfreiwilligendienst (wahlweise 3 bis 18 Monate, keine Altersbeschränkung, auch in Teilzeit möglich) ∙ Hospitation oder Praktikum (individuell nach Absprache)

Bei uns sind engagierte und interessierte Menschen immer herzlich willkommen! Alle Infos: www.josefsheim-bigge.de

Josefsheim Bigge

Heinrich-Sommer-Straße 13

59939 Olsberg-Bigge

Tel.: 02962 8002080

ausbildung@josefsheim-bigge.de

www.josefsheim-bigge.de