Zahlreiche Schülerinnen und Schüler nutzten Gelegenheit, Gesundheitsberufe hautnah kennenzulernen

Die Ausbildungsmesse für Gesundheitsberufe im Festsaal der LWL-Klinik Warstein bot am vergangenen Donnerstag und Freitag zahlreiche Einblicke in die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Gesundheitswesen. Während die Messe am Donnerstagnachmittag auf ein solides Besucherinteresse stieß, war der Freitag mit den Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen besonders gut besucht. Die Veranstalter vom Stadtmarketing Warstein e. V. waren mit dem Verlauf der beiden Messetage zufrieden.

An insgesamt 20 Messeständen präsentierten sich zahlreiche Unternehmen, Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Bildungsträger und weitere Institutionen aus der Region. Sie informierten über Ausbildungsberufe, Praktikumsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven in den unterschiedlichsten Bereichen des Gesundheitswesens. Das Angebot reichte von der Pflege und Pflegeassistenz über die Heilerziehungspflege, Physiotherapie und Ergotherapie bis hin zu medizinisch-technischen, zahnmedizinischen und kaufmännischen Berufen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Ausbildungsmesse lag auf den zahlreichen Mitmachaktionen und Challenges, die von den teilnehmenden Einrichtungen angeboten wurden. Statt ausschließlich Informationsmaterial zu verteilen, konnten die Aussteller den Jugendlichen ihre Berufsfelder auf praktische und anschauliche Weise näherbringen.

Ob Reanimationsübungen, praktische Tätigkeiten an einer Pflegepuppe, Übungen zur Händedesinfektion oder spannende Wissensfragen – an vielen Ständen wurden die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv und gewannen einen ersten Eindruck vom Berufsalltag. Die Mitmachaktionen boten gleichzeitig einen unkomplizierten Einstieg in persönliche Gespräche mit den Fachkräften und Auszubildenden der beteiligten Einrichtungen.

Die Ausbildungsmesse wurde am Donnerstagnachmittag offiziell eröffnet. An der Eröffnung beteiligten sich der Kaufmännische Direktor der LWL-Klinik Warstein, Tobias Brockmann, Staatssekretär Matthias Heidmeier, die stellvertretende Landrätin Heike Kruse sowie Bürgermeister Maximilian Spinnrath. Im Anschluss stand ein gemeinsamer Rundgang über die Messe auf dem Programm.

Ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm ergänzte den ersten Messetag. Fachleute aus verschiedenen Einrichtungen informierten über Ausbildungswege und berufliche Perspektiven, darunter die generalistische Pflegeausbildung, Berufe in der Hausarztpraxis und Zahnmedizin, die Ausbildung in Physiotherapie und Ergotherapie sowie internationale Erfahrungen während der Ausbildung durch Erasmus+.

Besonders erfreulich war die Resonanz am Freitagvormittag. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort über ihre beruflichen Möglichkeiten zu informieren. Die Jugendlichen konnten direkt mit potenziellen Ausbildungsbetrieben ins Gespräch kommen, Fragen stellen und verschiedene Berufsfelder praktisch kennenlernen. Dabei wurde deutlich, wie wichtig der persönliche Austausch und die Möglichkeit zum Ausprobieren für die berufliche Orientierung sind.

„Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Schülerinnen und Schüler am Freitag. Unser Ziel war es, jungen Menschen die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten im Gesundheitswesen näherzubringen und ihnen einen direkten Kontakt zu den Ausbildungsbetrieben zu ermöglichen. Gerade die praktischen Mitmachaktionen haben dazu beigetragen, dass die Jugendlichen unkompliziert mit den Ausstellern ins Gespräch kommen konnten“, erklärt Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketing Warstein e. V.

Ein besonderer Dank der Veranstalter gilt den zahlreichen Ausstellerinnen und Ausstellern, die mit großem Engagement, kreativen Mitmachaktionen und persönlichem Einsatz zum Gelingen der Messe beigetragen haben. Ebenso bedankt sich das Stadtmarketing bei den teilnehmenden Schulen, der LWL-Klinik Warstein als Gastgeberin sowie der Stiftung Maria Hilf für die finanzielle Unterstützung der Veranstaltung.

„Eine solche Messe lebt vom Engagement der beteiligten Einrichtungen. Sie haben nicht nur ihre Ausbildungsangebote vorgestellt, sondern den Jugendlichen auf anschauliche Weise gezeigt, wie vielseitig und interessant die Arbeit im Gesundheitswesen ist. Dafür möchten wir uns bei allen Beteiligten herzlich bedanken“, urteilt Jeroen Tepas.

„Eine gute medizinische und pflegerische Versorgung ist entscheidend für die Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit unserer Region. Dafür brauchen wir qualifizierte Fachkräfte. Neben unserem Projekt ‚Land.Arzt.Zukunft Warstein‘ zur Gewinnung ärztlichen Nachwuchses ist die Ausbildungsmesse ein weiterer wichtiger Baustein, um die Gesundheitsversorgung langfristig zu sichern. Mein herzlicher Dank gilt dem Stadtmarketing Warstein für die hervorragende Organisation und allen Ausstellern für ihr Engagement“, betont Bürgermeister Maximilian Spinnrath.