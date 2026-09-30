Ausbildungsbotschafter: Ausbildung aus erster Hand

Wer könnte authentischer über eine Ausbildung berichten als junge Menschen, die selbst gerade mittendrin sind? Ausbildungsbotschafter geben Schülerinnen und Schülern einen persönlichen und praxisnahen Einblick in die Welt der Ausbildung. Sie erzählen von ihrem Berufsalltag, berichten über eigene Erfahrungen und zeigen, welche vielfältigen Chancen und Perspektiven eine Ausbildung eröffnet.

Auf Augenhöhe beantworten sie Fragen, geben wertvolle Tipps und räumen mit Vorurteilen rund um die Berufsausbildung auf. So machen sie Mut, neue Wege zu entdecken und die eigene berufliche Zukunft aktiv zu gestalten.

Ob im Klassenzimmer, auf Ausbildungsmessen oder bei Veranstaltungen: Ausbildungsbotschafter präsentieren ihren Ausbildungsberuf und ihren Ausbildungsbetrieb und bringen Informationen direkt aus der Praxis mit.

Dabei haben sie eine wichtige Aufgabe: