Ausbildung, wo andere Urlaub machen

Eine profunde duale Ausbildung ist die beste Basis für den weiteren Berufsweg. Einen Betrieb von der praktischen Seite her kennenzulernen und das Zusammenspiel verschiedener Abteilungen selbst zu erleben sind Erfahrungen, die später als Fach- und Führungskraft helfen. Und wer nach der Ausbildung noch ein Studium machen will, dem hilft die Praxiserfahrung auf jeden Fall, die Theorie einfacher zu verstehen und anzuwenden. „Das ist ein riesiger Vorteil!“ Elke Stahlmecke, von der Hotelkooperation „Die Sterne im Sauerland“, und wendet sich mit einem konkreten Appell an junge Menschen im Sauerland: „Wenn du dir viel Abwechslung wünscht, Kontakt mit Menschen magst, du Teamarbeit bevorzugst und später vielleicht die ganze Welt kennenlernen willst, dann hat dir die Hotellerie und Gastronomie im Sauerland genau das zu bieten.“

Top-Gehalt mit persönlicher Entwicklung und besten Aussichten

Gerade die Hotels der Sauerländer Hotelkooperation „Die Sterne im Sauerland“ bieten ihren Auszubildenden ein außergewöhnliches Paket an finanziellen und sonstigen Leistungen. Elke Stahlmecke: „Durch den Umgang mit vielen unterschiedlichen Menschen und Nationen, die man jeden Tag trifft, entwickeln die Auszubildenden in der Gastronomie und im Hotelgewerbe ganz viel Menschenkenntnis, die hilft, auch privat in jeder Situation cool zu bleiben. Eine duale Ausbildung im Hotelgewerbe besteht übrigens aus der Praxis im Betrieb und der Fachtheorie in der Berufsschule. Noch ein Vorteil: man verdient vom 1. Tag an eigenes Geld.“ Die Gehälter in der Gastronomiebranchen haben sich in den vergangenen Jahren sehr gut nach oben entwickelt. Das Ausbildungsgehalt im ersten Lehrjahr beträgt 1.000 Euro und erhöht sich je Lehrjahr um 100 Euro; damit spielt die Branche in der gleichen Liga, wie zum Beispiel der Öffentlichem Dienst, den Versicherungen und dem Bankgewerbe. Das Einstiegsgehalt als Fachkraft nach der Ausbildung liegt bei 2.350 Euro.

Was man sich nicht kaufen kann und andere Sonderleistungen

Die Hotelkooperation „Die Sterne im Sauerland“ verspricht ihren Auszubildenden nicht nur eine gute finanzielle Ausstattung. Dazu können sich die jungen Menschen auf eine ganze Reihe von exklusiven Sonderleistungen während ihrer Ausbildung und danach freuen. So kann zum Beispiel das Schwimmbad des Ausbildungshotels auch in der Freizeit gratis genutzt werden. Man kann bekannte und berühmte Gäste „hautnah“ erleben, in rund 600 weiteren 2- bis 5-Sterne-Hotels in Deutschland für Supersonderpreise übernachten und mit dem Mitarbeiterausweis für 25% Rabatt auf Essen und Trinken in den anderen „Sterne“-Hotels einen schönen Abend mit Freunden und Bekannten erleben.

