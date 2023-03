Ausbildung oder Studium? Alles ist möglich!

Sauerland, März 2023 – Die Möglichkeiten, innerhalb weniger Jahre eine spannende berufliche Entwicklung zu schaffen, sind bei entsprechender Motivation in der Hotellerie und Gastronomie nahezu unbegrenzt. Um diese Vielfalt deutlich zu machen, haben „Die Sterne im Sauerland“ eine Skizze entworfen, die – ausgehend von den unterschiedlichen Schulabschlüssen – die Berufe und die verschiedenen Werdegänge auf einen Blick darstellt.

Hierbei wird sichtbar: Grundsätzlich stehen jedem und jeder, egal mit welchem Schulabschluss, alle Wege offen, einen Job etwa am persönlichen Traumreiseziel anzunehmen oder sich nach der Ausbildung weiter in einem Fachbereich zu spezialisieren.

Gesprächsgrundlage für Informationsveranstaltungen

Erstmals eingesetzt wurde diese Skizze als „roter Faden“ im Rahmen einer berufskundlichen Veranstaltung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest im Hotel Deimann. Auf Einladung von Elke Stahlmecke, Kooperationsmanagerin, und Carolin Lindemann, Personalleiterin im Hotel Deimann, hatten die Teilnehmenden aus Berufsberatung, Arbeitgeberservice und der Reha-Beratung die Möglichkeit, sich über die Neuerungen bei der Berufsausbildung im Gastgebergewerbe zu informieren.

„Es hat sich in unserer Branche einiges weiterentwickelt. Deshalb war es uns wichtig, unseren Vermittlungspartnerinnen und -partnern ein Update zu den Berufsbildern und den Entwicklungsmöglichkeiten zu geben“, sagt Elke Stahlmecke. „Dieser Austausch auf Augenhöhe war ein voller Erfolg für beide Seiten“, ergänzt Carolin Lindemann. Es wurden viele Informationen und Erfahrungen geteilt sowie Fragen geklärt. Persönliche Gespräche mit Auszubildenden erweiterten den authentischen Blick auf die Branche.

Alles auf einen Blick: Die Skizze macht deutlich, dass es im Gastgewerbe für jeden Schulabschluss Ausbildungsberufe und interessante berufliche Perspektiven gibt. (Skizze © Hotel Deimann)

