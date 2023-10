Ausbildung in der Region lohnt sich

Den Schulabschluss in der Tasche und dann? Wer glaubt, sein Karriereglück nur fern der Heimat finden zu können, der irrt – jedenfalls in den meisten Fällen. Es lohnt sich, die Suche nach einer Berufsausbildung zunächst einmal in der Region zu starten: Denn was die Auswahl an Ausbildungsberufen, die Angebote für Freizeit, Sport und Erholung betreffen, so bleiben am Hellweg und im Sauerland kaum Wünsche offen.

Attraktiv ist die Region auch dank der Branchenvielfalt und der in der Industrie zahlreichen, global agierenden Unternehmen. Viele Betriebe sind in ihrer Sparte welt- oder europaweit Marktführer. Die Palette der dort angebotenen Ausbildungsberufe ist facettenreich und verspricht einen spannenden Berufseinstieg. In den Mitgliedsunternehmen der IHK Arnsberg werden junge Menschen in weit über 100 (!) verschiedenen Berufen ausgebildet – und das in Industrie, Handel und Dienstleistungen. Wer sich ein genaues Bild über die Ausbildungsberufe machen möchte, wird unter www.ihk-arnsberg.de/berufe fündig.

Die Ausbildungsbetriebe sind zu einem Großteil Familienunternehmen. Von jeher wird von ihnen die Ausbildung junger Menschen als Herzensangelegenheit betrachtet. Die Nachwuchsfachkräfte finden dort zudem sehr gute Perspektiven für ihren weiteren beruflichen Weg vor. Dazu gehören nicht nur sichere Arbeitsplätze, sondern auch Möglichkeiten zur Weiterbildung oder zum Start in ein duales Studium. Wer also auf der Suche nach einer spannenden Berufsausbildung ist, der kann so zusagen direkt vor der Haustür fündig werden. Und wer ein wenig Unterstützung dabei braucht, kann sich an das Team der IHK-Azubi-Finder wenden (Tel. 02931/878-300, azubifinder@arnsberg.ihk.de, www.azubi-finder.de): Florian Krampe und Lisa Plum helfen jungen Menschen bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf und -platz.

Und die beiden Azubifinder wissen: „Eine Ausbildung hier in der Region lohnt sich nicht nur wegen der sehr guten Berufsausbildung und der Karrierechancen. Vielmehr bietet die Region ein wirklich attraktives Lebensumfeld“, sagt Florian Krampe.

Wald, Seen, Bike- und Kletterparks sowie Skigebiete und vieles mehr haben so einiges im Angebot für alle, die auf der Suche nach Erholung, Bewegung und Abenteuer sind. Darüber hinaus gibt es in den 26 Städten der Kreise Hochsauerland und Soest das ganze Jahr über unzählige Veranstaltungen. „So ist die Soester Allerheiligenkirmes nicht nur einer der größten Publikumsmagnete in der Region, sie ist auch die größte Altstadtkirmes Europas“, sagt Florian Krampe. Die Veranstaltungen und Events sind aber nicht nur abwechslungsreiche Highlights im Jahreskalender, sondern fördern auch das Gemeinschaftsgefühl in den Städten, Gemeinden und Dörfern. „Und das trägt sehr dazu bei, dass die Menschen gerne hier leben und arbeiten“, betont Krampe. Und wen es zwischendurch doch einmal in die Großstadt zieht, der erreicht über die Anbindung an die A44 schnell das Ruhrgebiet.

Denen, die nach ihrem Schulabschluss doch dem Ruf in die Ferne folgen, sagt Lisa Plum: „Es lohnt sich, zurückzukommen. Denn die Unternehmen wissen gut ausgebildete Fachkräfte sehr zu schätzen.“