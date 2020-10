Ausbildung bei IMPULS KÜCHEN in Brilon

Wer bei IMPULS KÜCHEN in Brilon eine Ausbildung beginnt, den erwartet “eine abwechslungsreiche Ausbildung, eine herzliche Aufnahme in die jeweiligen Teams und eine freundliche Arbeitsatmosphäre“, erklärt Personalleiter Thomas Schulte. Bei IMPULS KÜCHEN gibt es zurzeit es gleich fünf freie Ausbildungsplätze. Und zwar für die Berufe Holzmechaniker, Industriekaufmann Mechatroniker, Produktionstechnologe und Fachkraft für Lagerlogistik (jeweils m/w/d).

370 Mitarbeiter beschäftigt die Briloner Firma, die auf einer Fläche von 30.000 qm² jährlich ca. 730.000 Schränke fertigt. Eine beachtliche Leistung, die aber nur gelingt, weil hier die Menschen im Mittelpunkt stehen, wie es auf der Homepage der Firma zu lesen ist. „Die Azubis erwartet”, verspricht Thomas Schulte, “immer ein offenes Ohr, sodass Anliegen kurzfristig geklärt werden und alle in einer harmonischen Umgebung gemeinsam miteinander arbeiten.“ Ihm ist wichtig, „dass die Auszubildenden eine hohe Motivation und Verantwortungsbewusstsein für Ihre Ausbildung mitbringen.“ Die Auszubildenden für den Beruf des Industriekaufmannes bzw. Produktionstechnologen sollten die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife mitbringen. In den drei anderen Ausbildungsberufen ist die Fachoberschulreife wünschenswert. “Aber”, so Thomas Schulte, „auch mit einem guten Hauptschulabschluss kommt man mit der passenden Motivation sicher ins Ziel.“

Industriekaufleute können nach ihrer Ausbildung verschiedene Aufgaben im kaufmännischen Bereich wahrnehmen, z. B. in Buchhaltung, Vertrieb, Kundenservicecenter u.v.m. In den einzelnen Bereichen gibt es auch weitere Spezialisierungsmöglichkeiten. Die Aufgabenbereiche des Produktionstechnologen sind Instandhaltung, Arbeitsvorbereitung und Produktion. Holzmechaniker nehmen verschiedene Aufgaben in der Produktion wahr. Von der Arbeitsplattenfertigung über die Tätigkeit an Einzelarbeitsplätzen in der Vorfertigung bis hin zur Herstellung der einzelnen Küchenschränke im Team. Mechatroniker werden im Bereich Instandhaltung eingesetzt, z. B. bei der Wartung der im Unternehmen vorhandenen Maschinen und Geräte. Die Fachkraft für Lagerlogistik übernimmt verantwortungsvolle Tätigkeiten im Bereich Materialwirtschaft, die entscheidend für den reibungslosen Ablauf in der Produktion sind.

Die bisherige Übernahmequote für Auszubildende von IMPULS KÜCHEN ist sehr hoch. Zudem gibt es verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten: „Eine Möglichkeit ist ein berufsbegleitendes oder berufsintegriertes Studium“, so Thomas Schulte, „Der Vorteil ist, dass du weiterhin Geld verdienst und deinen Weg gemeinsam mit dem Unternehmen gehst.



IMPULS Küchen GmbH

Hinterm Gallberg

59929 Brilon



T +49 2961 778 – 6145 | F +49 2961 778 – 8834

E TSchulte@IMPULS-kuechen.de

www.IMPULS-kuechen.de