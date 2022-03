Sauerländer mögen ihr WOLL, Siegerländer ihr WOA. Und jetzt wird daraus WIR? Was steckt dahinter, was will diese Botschaft sagen?

Lennestadt, Kirchhundem im Sauerland und Hilchenbach im Siegerland wollen eine LEADER-Region werden. Daher bewerben sich die drei Kommunen jetzt unter dem Namen „SauerSiegerLand – Aus WOLL und WOA wird WIR“ für die nächste Förderperiode von 2023 bis 2027. Der Name wurde aus den Vorschlägen von Bürgern entwickelt. vergeben. Sollte es mit der Bewerbung klappen, dann steht für künftige Projekte für die SauerSiegerLand LEADER-Region ein Fördervolumen von 2,3 Millionen Euro durch LEADER-Zuschüsse in Aussicht.

WOLL – die Marke mit dem Sauerland-Gen

Seit über zehn Jahren hat sich WOLL als Name, ja, wenn man will, als Marke etablieren können. WOLL steht für das Magazin für die Sauerländer Lebensart, welches Sie hier mit der Ausgabe Kreis Olpe in Händen halten. WOLL steht für den WOLL-Onlineshop, mit vielen Produkten, vom beliebten Poster mit den Sauerländer Wörtern bis zu Kapuzen-Shirts und Tragetaschen. WOLL steht auch für den WOLL-Verlag, der Bücher aus dem Sauerland und über das Sauerland verlegt. WOLL hat sich als Synonym für das Sauerland-Gefühl etabliert.

Regierungspräsident Hans-Josef Vogel brachte das Sauerländer WOLL-Gefühl bei seiner Rede auf der Mitgliederversammlung des Heimatvereins Fickeltünnes in Sundern-Allendorf, im Oktober 2021 zum Ausdruck. „Mit dem Slogan „Worte, Orte, Land und Leute“ und „Magazin für die Sauerländer Lebensart“ verkörpert das viermal im Jahr erscheinende WOLLMagazin in sieben verschiedenen Regionen im Sauerland das Sauerländer Lebensgefühl im tausendfach gedruckten Printmagazin und im Internet. Inzwischen hat es das Sauerländer „Woll“ sogar in den Duden geschafft, wenn auch zunächst nur im digitalen Synonym-Duden. Selbst Sauerländer Promis wie Jürgen Busse, geboren in Iserlohn, setzen sich dafür ein, dass das „Woll“ auf die gleiche Stufe wie das süddeutsche „Gell“ oder andere Wortschöpfungen deutscher Alltagssprache zum offiziellen Sprachgebrauch zählen.“

Aus WOLL und WOA soll im Rahmen des künftigen Leaderprojektes der Städte und Gemeinden Lennestadt, Kirchhundem und Hilchenbach ein WIR werden. Dass das gelingen möge ist dem Projekt und den drei Kommunen zu wünschen. Eine Vermischung von Sauerländer und Siegerländer Lebensart wird es sicherlich nicht geben, dafür mögen die Sauerländer ihr „Woll“ und die Siegerländer ihr „Woa“ zu sehr und werden es gewiss bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Statement an das Ende einer Aussage, eines Satzes oder einer Frage setzen. Woll!