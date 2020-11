Aus Liebe zu Musik und Kultur

Mit stylischen Produkten von Musikpatriot und Kulturpatriot Künstler, Ensembles, Vereine direkt unterstützen.

Musik und kulturelles Leben in Zeiten von Corona aufrecht zu erhalten, das ist das Ziel von Musikpatriot und Kulturpatriot. Musikpatriot bietet auf seiner Website www.musikpatriot.de Produkte an, bei deren Kauf der Ertrag direkt an den Künstler oder das Ensemble nach Wahl des Käufers fließt. Zudem werden die Dachverbände der Künstler unterstützt. So werden u.a. Kleidungsstücke wie T-Shirts, Hoodies, Zipper, Pullover, Masken u.v.m. angeboten. Wie die Musik und Kultur sind alle Produkte hochwertig verarbeitet, liebevoll gestaltet und für Langlebigkeit entwickelt.

Viele Vereine, Ensembles, Künstler und Kulturschaffende können ihrer größten Leidenschaft in Zeiten von Covid 19 leider nur begrenzt nachgehen. Proben und Konzerte sind nur teilweise oder gar nicht möglich. Damit verlieren sie ihre wirtschaftliche Grundlage. Viele gemeinnützige Vereine wie Chöre, Musikvereine, Theatergruppen, Tambourchöre, Orchester stehen vor sehr schwierigen wirtschaftlichen Herausforderungen. Damit verbunden sind viele andere Jobs in der Veranstaltungsbranche, Theatern, Gastronomie und und und…

Die aktuelle Lage in der Kulturbranche verpflichtet zum Handeln

David Löher ist Gründer des Digitalisierungsunternehmens Localino und in seiner Freizeit seit vielen Jahren begeisterter Sänger und Vorsitzender in Chören, Bandmusiker und Organisator von Konzerten. Die aktuelle Situation treibt ihn persönlich um. Wie vielen seiner musikalischen Mitstreiter fehlt ihm das gemeinsame Musizieren, Auftreten, der Ausgleich zum Alltag und die Möglichkeit seiner Leidenschaft nachzugehen und er ist sehr besorgt, wenn er die Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz von Chören, Orchestern, Theatern und den angestellten Dirigenten, Gruppenleitern, Ausbildern, Regisseuren u.a. betrachtet. „Wir stehen vor großen Herausforderungen. Es muss uns als Gesellschaft gelingen unsere kulturelle Szene im Hobby-, Amateur- und Profibereich zu erhalten und die vielen Musik- und Kulturtreibenden wirtschaftlich sicher durch diese stürmische Zeit zu bringen. Die Schicksale der Einzelnen fassen einen an und verpflichten zum Handeln. Sich seinem Schicksal zu ergeben und zu warten, dass irgendwann eine Fee durch die Tür kommt und alle Probleme löst, ist leider ein Wunschdenken. Wir müssen die Dinge in die Hand nehmen und neue Chancen für die Stärkung der Bedeutung von Kultur in unserer Gesellschaft nutzen.“

Aus Liebe zu Musik und Kultur

Aus dieser Motivation heraus entstanden Musikpatriot und Kulturpatriot. Diese zeichnen sich durch ihre Liebe zu Musik, Kunst und Kultur aus. Die Leidenschaft für Musik und das Musizieren mit anderen in Chören, Musikvereine, Orchestern, das Schauspiel im Theater, die Kleinkunst auf den Bühnen u.v.m. zu erhalten und die wirtschaftliche Existenz sicherzustellen ist ihre Herzensangelegenheit.

Unterstützung ganz einfach

Das Prinzip von Musikpatriot ist ganz einfach. Käufer erwerben Musikpatriot-Produkte und können bei ihrer Bestellung Ensembles oder Künstler nennen, die sie unterstützen möchten. Ensembles können sich einfach registrieren und profitieren von jedem Käufer, der sie bei seinem Bestellvorgang nennt. Werden bei der Bestellung keine Ensembles genannt, so wird die Zuwendung unter allen registrierten Kulturtreibenden verteilt. Immer getreu dem Motto „aus der Kultur und für die Kultur“ können von Corona betroffene Unternehmen und Kulturschaffende zukünftig ihre Produkte im Shop anbieten.

Ehrenamtliche Initiative und viel Engagement

Als die Idee entstand waren schnell Mitstreiter gefunden, die für das Projekt brennen. So werden Logos und Bilder professionell von Fotograf Guido Michallik aus Lennestadt in Szene gesetzt. Guido ist bekannt für seinen Blick für den besonderen Moment, außergewöhnliche Bilder und Designs und technische Expertise in Film und Fotografie. Sein Mitwirken beschreibt er so: „Ich verstehe mich selbst als Kulturpatriot. Bilder und Momente einzufangen und darzustellen ist meine Leidenschaft. Diese Zeiten sind für unsere Branche aufreibend und gefährlich. Ein Zeichen setzen und Zukunft gestalten, das treibt mich an und deshalb bin ich mit Feuereifer dabei!“ Der Druck erfolgt durch die AF Textil Design in Schmallenberg. Auch hier freut sich das Team um Goran Jankovic darauf die Initiative zu unterstützen. Damit auch der Humor nicht zu kurz kommt und außergewöhnliche Motive möglich sein werden, dafür sorgt Comic Zeichner und Designer Michael „Michel“ Ley aus Gummersbach.

Die Firma Localino stellt die Ressourcen für die Administration, den Vertrieb und die Organisation zur Verfügung. Dazu Localino Geschäftsführer Dr. Steffen Heuel: „Musik hat immer eine besondere Rolle in unserem Leben gespielt. Ohne Kultur und gemeinsames Musizieren hätte sich das Localino-Team nie kennengelernt. Schon in unserer Studenten- und Schülerzeit haben wir mit unserer Tanzband unser Leben finanziert. Dass dies alles nun gefährdet ist, macht uns betroffen. Wir wollen ein Zeichen setzen und einen Teil beitragen, damit wir auch zukünftig auf eine bunte Kulturlandschaft blicken können. Dafür steht unser Team mit Leidenschaft bereit.“

Neue Chancen

Alle Initiatoren bringen ihre Expertise kostenlos ein. Dazu David Löher: „Das gesamt Projekt hat kein Gewinnstreben. Die Gewinne sollen in die Kultur fließen. Natürlich müssen zukünftig Mitarbeiter bezahlt werden, die sich nun um die Themen kümmern. Durch unsere Kontakte in die Eventbranche haben wir bereits Honorarkräfte gefunden, die nun die Themen voranbringen und vielleicht in Zukunft in einer Win-Win-Situation neben der Kulturunterstützung eine neue berufliche Zukunft finden.“

Interessantes Portfolio mit hochwertigen Produkten

Das Produktportfolio umfasst zunächst diverse Textilien wie T-Shirts, Polos, Pullover, Hoodies, MundNasen-Schutz, Caps oder Tassen. Diese können auch ohne Logo als Basic erworben oder mit einem Vereins-, Club- oder Firmenlogo versehen werden.

Neue Produkte und neue Chancen

Das Portfolio wird stetig ergänzt werden. Dazu sind vor allem interessante Produkte von Personen und Firmen gefragt, die durch Corona betroffen sind. So werden gerade z.B. Metall-Designs für die Weihnachtszeit in den Shop aufgenommen, die nun von Mitarbeitern aus der Eventbranche gefertigt werden, welche momentan ihrem eigentlichen Beruf aufgrund der Corona-Pandemie nicht nachgehen können. Zudem liegen auch schon Anfragen für die Aufnahme von Büchern, CDs, Bildern u.v.m. in den Shop vor.

Der Shop eröffnet am 12.11.2020 unter www.musikpatriot.de