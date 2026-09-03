Aus Landhotel Püster wird Landhotel Möhnetal – neuer Betreiber hat viel vor

Ferdi Gündogan, 44-jähriger Bauingenieur und erfahrener Gastronom aus Greven im Münsterland, möchte dem bekannten Hotel neues Leben einhauchen und hat für die kommenden Monate einiges geplant.

Ganz neu ist die Gastronomie für Gündogan dabei nicht. Sieben Jahre lang führte er bereits erfolgreich einen eigenen Gastronomiebetrieb. Nun möchte er seine Leidenschaft für die Gastronomie mit dem Betrieb des Hotels im Möhnetal verbinden und das Haus Schritt für Schritt weiterentwickeln.

Ein Schwerpunkt wird zunächst auf der behutsamen Modernisierung des Hotels liegen. Geplant sind verschiedene Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten, die dem traditionsreichen Haus Schritt für Schritt wieder zu altem Glanz verhelfen und zugleich zeitgemäßen Komfort schaffen sollen. Die Arbeiten sollen nach und nach und mit Rücksicht auf den laufenden Betrieb umgesetzt werden, sodass der Hotelbetrieb grundsätzlich fortgeführt werden kann.

Auch die Gastronomie soll wieder eine wichtige Rolle spielen. Geplant ist, das Angebot nicht nur auf die Übernachtungsgäste des Hotels auszurichten, sondern das Landhotel Möhnetal auch für Besucherinnen und Besucher aus Allagen, der gesamten Stadt Warstein und der Region zu öffnen. Mit Gastronomie, Feiern, Tagungen und weiteren Veranstaltungen soll das Haus wieder stärker zu einem lebendigen Treffpunkt für Einheimische und Gäste werden.

„Wir möchten das Haus wieder mit Leben füllen und die wunderbare Lage im Möhnetal für alle Gäste zugänglich machen“, erklärt Ferdi Gündogan. Dabei möchte der neue Inhaber Bewährtes erhalten, gleichzeitig aber auch neue Ideen einbringen und das Angebot kontinuierlich weiterentwickeln.

Der neue Name „Landhotel Möhnetal“ unterstreicht bewusst die Verbundenheit mit der Region. Die Lage im Möhnetal und die Nähe zu zahlreichen Freizeit-, Wander- und Ausflugsmöglichkeiten bieten gute Voraussetzungen, um das Hotel künftig auch touristisch noch stärker zu positionieren.

Auch die Stadtverwaltung der Stadt Warstein freut sich über den Neustart des traditionsreichen Hauses. „Für die touristische Entwicklung der Stadt Warstein sind attraktive Übernachtungs- und Gastronomieangebote von großer Bedeutung. Umso mehr freuen wir uns, dass das Haus weitergeführt, modernisiert und auch die Gastronomie wieder für externe Gäste geöffnet werden soll. Der Name Landhotel Möhnetal passt hervorragend zum Standort und schafft einen direkten Bezug zu unserer attraktiven Region“, erklärt Wirtschaftsförderer Dirk Risse.

Für die geplante Weiterentwicklung sucht das Landhotel Möhnetal außerdem Verstärkung. Gesucht werden aktuell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Küche und den Service sowie eine Hotelleitung. Interessierte, die den Neustart des Hauses mitgestalten möchten, können sich beim Landhotel Möhnetal unter der E-Mail-Adresse ib.guendogan@gmail.com melden.

Mit der Übernahme zum 1. September beginnt damit eine neue Ära für den bekannten Hotel- und Gastronomiestandort in Allagen: mit neuem Namen, neuem Inhaber, frischen Wind und vielen Ideen für die Zukunft.