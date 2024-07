Aus guter Tradition

200 Jahre Brauerei C. & A. Veltins

Als kleine Gasthausbrauerei begann die Marke Veltins einst im Dorf Grevenstein. Heute geht der Blick zurück auf 200 Jahre Brauereigeschichte und ein erfolgreiches Markenwachstum in jüngster Vergangenheit. Dieses runde Jubiläum darf stolz gefeiert werden!

Seit 1994 ist sie die Chefin: Susanne Veltins führt die 1824 gegründete Familienbrauerei in fünfter Generation. Die zurückliegenden drei Jahrzehnte prägen zahlreiche Erfolge, die sich unter ihrer Regie aneinanderreihten. Das Tempo in der Brauerei wurde schon Ende der Neunzigerjahre deutlich erhöht und die gemütliche Brautradition sollte fortan in Einklang mit zukunftsgewandter Unternehmensführung stehen. Kostenmanagement und strategische Arbeit rückten ins Zentrum der Unternehmenspolitik. Weitere frühe Weichenstellungen folgten. Für notwendige Investitionen in Technik, Markt und Marke stellte Susanne Veltins weitsichtig Mittel bereit. Mit der Jahrtausendwende erfolgte die Kreation neuer erfolgreicher Produktlinien wie die V+-Range und zuletzt die Einführung des hellen Pülleken. Eine für die Menschen im Sauerland sichtbare Ausprägung dieser Unternehmensführung war vor allem die Mitarbeiterzahl, die die Schwelle von 700 Arbeitsplätzen bereits vor drei Jahren übersprungen hat.

200 Jahre – das ist was ganz Besonderes. „Prall gefüllt mit Geschichte ist so ein Brauereileben“, resümiert Michael Huber, Generalbevollmächtigter der Brauerei C. & A. Veltins, „und diese vielen Details sollen erzählt werden, damit die Vergangenheit im Hier und Jetzt lebendig bleibt.“ Und doch ist es nicht nur der historische anmutende Rückblick, sondern insbesondere auch ein Ausrufezeichen hinter eine sehr erfolgreiche 200-jährige Unternehmensentwicklung – aktuell unter der Ägide von Susanne Veltins.

Nur weil sich die fünf Familiengenerationen Veltins getraut haben, das Unternehmen stets zu gestalten, an Neues zu glauben und auch mal etwas zu wagen, kann man heute mit Genugtuung auf eine gesunde und erfolgreiche Brauerei blicken. „Immer offen für Investitionen, Trends und Produktentwicklung haben wir den deutschen Biermarkt mitgestaltet“, so Michael Huber rückblickend. Mit Mut und unternehmerischem Weitblick gelang der Weg hin zu einer der modernsten Brauereien Deutschlands, ohne jemals ihre Wurzeln als Traditionsbrauerei zu vergessen.

Quelle: Veltins

Das Marktpotenzial stets im Blick

Inzwischen hat sich die Privatbrauerei zu einem Taktgeber im deutschen Biermarkt entwickelt. Noch in den 90er Jahren als reine Pilsener-Brauerei geführt, verfügt die Privatbrauerei heute über ein umfangreiches Produktsortiment. Von Veltins Pilsener über V+ bis zum traditionellen Grevensteiner und hellen Pülleken – so hat das Unternehmen in den letzten drei Jahrzehnten bewiesen, dass es nicht nur auf seine traditionsreiche Marke stolz ist, sondern auch neue Markenwelten geschaffen hat, um den facettenreichen Genusstrends in unserer Region und darüber hinaus gerecht zu werden. Schon im Sommer ergänzt Veltins Helles Lager das Produktportfolio mit einem erfrischenden Bier in der markentypisch grünen Flasche. Veltins Helles Lager ist ein untergäriges, filtriertes Vollbier, das, anders als viele internationale Lagerbiere, nach deutschem Reinheitsgebot ausschließlich aus Wasser, Malz, Hefe und erntefrisch verarbeitetem Hopfen gebraut wird.

„Frisch gezapft“ – Jahresausstellung im Sauerland-Museum

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums ist die Geschichte der Brauerei C. & A. Veltins im Sauerland-Museum im benachbarten Arnsberg zu sehen. Die Jahresausstellung „Frisch gezapft! Das Bier und wir.“ stellt erstmals in umfangreicher Weise die sauerländische Brautradition vom Mittelalter bis heute vor. „Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, unweit unserer Wurzeln die historische Biertradition und brauwirtschaftliche Entwicklung bis heute anschaulich vorstellen zu können“, so Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber. „Es gibt keinen besseren Ort, als in den einladenden Räumlichkeiten des Sauerland-Museums in der Arnsberger Altstadt ein solch publikumsattraktives Thema zu inszenieren.“ Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Sauerland- Museum und der Brauerei C. & A. Veltins beinhaltet eine umfangreiche Aufarbeitung der geschichtlichen Entwicklung. Dazu öffnet das Traditionsunternehmen sein Brauereiarchiv und trägt mit einer großen Anzahl an Exponaten zur Authentizität bei. Gerade der Aufstieg der Grevensteiner Familienbrauerei vom dörflichen Unternehmen der Nachkriegsjahre zur innovationsfreudigen Premium-Brauerei mit deutschlandweiter Taktgeber-Qualität lässt Aspekte von Reinheitsgebot und Brauhandwerk ebenso in den Vordergrund treten wie die werblichen und vertrieblichen Aktivitäten. „Bier ist ein demokratisches Getränk, das genussvoll aus der Mitte der Gesellschaft kommt und fest verankert ist“, so Michael Huber. „Im Sauerland mit seiner ausgeprägten Schützen- und Thekenkultur gehört das frischgezapfte Pils zum Wohlfühlen unverzichtbar dazu“, bestätigt auch Landrat Dr. Karl Schneider die Traditionsbedeutung. Zu den Exponaten gehört ein Sudkessel der Essener Weigelwerke aus den 50er Jahren und eine zeitgenössische Kneipentheke aus dem Paderborner Land. Beides sorgt für authentische Eindrücke. Die Ausstellung im Sauerland- Museum wurde im März eröffnet und läuft bis Ende September.

Quelle: Veltins

Zukunftsorientierte Investitionen

Das Jubiläum der Brauerei C. & A. Veltins ist nicht nur eine Gelegenheit, die Vergangenheit zu feiern, sondern auch, um den Blick auf die Zukunft zu richten. Um langfristig optimal gerüstet zu sein, hat die Brauerei C. & A. Veltins 400 Millionen Euro in den Ausbau des Stammsitzes in Grevenstein investiert. Ihrem Zukunftssicherungskonzept auf dem Weg zur Klimaneutralität setzt die Brauerei auf einen weitreichenden Umbau ihrer Energieversorgung und wird dafür mittelfristig weitere Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe auf den Weg bringen. Der Fokus der nachhaltigen Versorgung liegt auf Photovoltaik und Windkraft. Erste Photovoltaikanlagen wurden bereits installiert. Dr. Volker Kuhl: „Mit diesem Brückenschlag von der Vergangenheit in die Zukunft setzt die Brauerei C. & A. Veltins im 200. Jubiläumsjahr nicht nur ein beeindruckendes Zeichen, sondern beweist auch Optimismus im nationalen Biermarkt.“