Aus der Region, für die Region

Hofläden im Sauerland

Im Hofladen werden regionale Lebensmittel direkt vermarktet und haben somit kurze Wege. Oft kennt man die Erzeuger persönlich und Tierhaltung und Herstellung werden transparent dargestellt. Vielfältig gefüllte Lebensmittelautomaten, praktische Eierkühlschränke und liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten mit Selbstbedienung ermöglichen den individuellen Einkauf fast rund um die Uhr. Wir von WOLL haben uns auf die Suche gemacht und stellen an dieser Stelle zwei Hofläden vor.

Hof Gördes – Zuhause einkaufen

„Zuhause einkaufen“, heißt es bei Familie Gördes. Und so fühlt man sich auch, wenn man den Hofladen, eine umgebaute Wohnung, betritt. Hier wird das Schweinefleisch aus der eigenen Mast verkauft. „Wir kennen unsere Lieferanten persönlich“, sagt Susanne Gördes. Erst im Oktober 2022 hat sie den Laden eröffnet. Zuvor wurde das Fleisch in 5 und 10 Kilogramm-Paketen angeboten, was bereits auf reges Interesse stieß. Heute findet man in der Kühl- und Tiefkühltheke verschiedene Portionsgrößen, auch für Ein-Personen-Haushalte. Neben dem eigenen Fleisch werden auch Lachsforellenfilets von der Sunderaner Fischzucht Löhr angeboten sowie Eier und Käse, Gemüse und Obst, Kartoffeln, Milch, Eingewecktes, Essig und Öl, Spirituosen und Dekorationsartikel.

400 Sauen und Duroc-Schweine leben auf dem Gördeshof – von Geburt an, denn Landwirt Robert Gördes arbeitet im geschlossenen System und verzichtet auf den Ankauf von Ferkeln. Seine Schweine sind eine Kreuzung aus dem Deutschen Edelschwein und dem Duroc-Schwein. Die Fütterung erfolgt mit Erbsen, Mais und Getreide aus eigenem Anbau.

Quelle: Dorothee Wiese

Jede Woche wird geschlachtet. Viel kürzer können die Wege hier nicht sein: Auf dem Hof geboren und großgezogen, werden die Schweine beim Metzger im benachbarten Endorf geschlachtet und verarbeitet. Durch den kurzen Transportweg werden die Tiere keinem unnötigen Stress ausgesetzt.

Im eigenen Laden wird das Fleisch – übrigens gentechnik- und antibiotikafrei – schließlich verkauft.

Transparenz ist wichtig

Momentan wird ein Strohstall gebaut, um den Schweinen Außenklima zu ermöglichen.

„Transparenz ist uns wichtig“, sagen die Eheleute. Aus diesem Grund sind auch regelmäßige Führungen sowie eine „Schweinekamera“ mit Sicht in den Stall geplant, um den Kunden einen Einblick in die Tierhaltung zu ermöglichen. Fleischbestellungen sind über die Webseite, telefonisch oder per WhatsApp möglich.

Susanne Gördes

SG-Handelsgesellschaft mbH

Selschede 4

59846 Sundern

https://www.hof-gördes.de

Telefon : +491608873272

E-Mail: info@hof-gördes.de

https://www.instagram.com/hofgoerdes/

https://www.facebook.com/hofgoerdes

Öffnungszeiten:

Do+Fr: 9:00 – 13:00 und 14:30 – 18:30 Uhr

Sa: 9:00 – 13:00 Uhr

Hofladen Dolle in Wehrstapel

Im Birmecker Weg hört man es schon vom Parkplatz aus gackern. Hier befindet sich der Hofladen Dolle. Von sechs bis 22 Uhr kann man in dem sorgfältig hergerichteten Verkaufsraum hofeigene Produkte erwerben. Dazu gehören Säfte und Fruchtaufstrich, Eier, diverse Sorten Eierlikör und Nudeln sowie Kartoffeln und Kürbis aus eigenem Anbau. In Geflügelbolognese, Suppe, Frikassee und Brühe werden die Hühner, sobald sie keine Eier mehr legen, komplett verarbeitet.

Kartoffelchips, die Dolle Bohne als eigene Kaffeeröstung (vom Birkenhof in Holthausen), Schafwollseife, Haferflocken und Müsli, diverse Eissorten, Mehle, Käse und einige Produkte der Fleischerei Kutsche ergänzen das reichhaltige Sortiment.

Quelle: Dorothee Wiese

Ach, du Dolles Ei!

Seit über 100 Jahren befindet sich der Hof im Familienbesitz und wird inzwischen in der vierten Generation bewirtschaftet. Mit einigen Hühnern fing es an, und so steht das „Dolle Ei“ seitdem im Fokus des Familienbetriebs. Nachdem einige Jahre ein Haustürgeschäft betrieben wurde, gibt es seit 2019 den Laden mit einem kleinen Verkaufsraum sowie Verkaufsautomaten. Inzwischen gehören etwa 750 Hühner zum Hof sowie eine kleine Mutterkuhherde und mehrere Schafe, die die „Dolle Wolle“ für die Seifen liefern.

Sabrina Dolle verarbeitet viele der Produkte selbst. Im Laden kann man durch ein Fenster einen Blick in die Küche werfen. Hier werden die Fruchtaufstriche eingekocht und demnächst auch Kuchen und Brot im Glas zubereitet. Liebevoll stellt sie auch Rezepte passend zu den eigenen Produkten zusammen und legt sie zum Mitnehmen bereit.

Landwirtschaftsbetrieb Daniel Dolle

Birmecker Weg 26

59872 Meschede

https://das-dolle-ei.de

Tel: 0291 / 908 5397

E-Mail: info@das-dolle-ei.de

https://www.instagram.com/hofladendolle/

https://www.facebook.com/SabrinaDolleWehrstapel/

Öffnungszeiten:

Mo-So: 6 bis 22 Uhr