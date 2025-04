Aus der Region, für die Region

Hofläden im Sauerland

Im Hofladen werden regionale Lebensmittel direkt vermarktet und haben somit kurze Wege. Oft kennt man die Erzeuger persönlich und Tierhaltung und Herstellung werden transparent dargestellt. Vielfältig gefüllte Lebensmittelautomaten, praktische Eierkühlschränke und liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten mit Selbstbedienung ermöglichen den individuellen Einkauf fast rund um die Uhr. Wir von WOLL haben uns auf die Suche gemacht und stellen an dieser Stelle zwei Hofläden vor.

Gourmet und Geflügel in Gelslingen

Ursprünglich hat Astrid Giesler-Kaufmann den Beruf der Köchin erlernt. Auf die Qualität der verwendeten Zutaten legt sie viel Wert, und so war es vor über 20 Jahren keine Frage, einen Betrieb zur Herstellung von Lebensmitteln zu übernehmen. Das Eiergeschäft eines Verwandten zog mit Eiersortiermaschine, Hochsilo und sogar einem Eierauto ins Drolshagener Gelslingen um.

Die Eier wurden zuerst auf dem Wochenmarkt in Olpe verkauft. Als 2009 ein neuer Stall für mehr Tierwohl gebaut wurde, stieg die Nachfrage rasant. Bereits ein Jahr später wurde ein weiterer Stall gebaut.

Im Jahr 2021 wurde die Tierhaltung auf den Mobilstall umgerüstet, um den Hühnern noch mehr Komfort und artgerechte Haltung zu ermöglichen. Wie wir es schon oft kennengelernt haben, wird in dieser Haltungsform der Stall regelmäßig versetzt, um den Boden zu schonen und den Hühnern Zugang zu frischem Gras zu ermöglichen. Mithilfe von Picksteinen und Pickballen wird außerdem der natürliche Picktrieb der Hühner gefördert.

Rund um Huhn und Ei

Die Hühner werden wöchentlich geschlachtet und können als Hähnchenbrust, Schnitzel, Flügel, Keulen oder auch als ganzes Hähnchen erworben werden. Die Bruderhähne werden in separaten Betrieben aufgezogen, während die Hennen natürlich für die Eierproduktion zuständig sind und ein- bis zweimal pro Jahr als Suppenhuhn geschlachtet werden. In der Weihnachtszeit gibt es zudem Puten-, Gänse- und Entenfleisch.

Die Eier werden im hofeigenen Gourmet-Eierlikör sowie in vielen verschiedenen Nudelsorten weiterverarbeitet. Die Bandbreite des Nudelsortiments mit Bandnudeln, Spätzle, Makkaroni, Schleifen, bunten Nudeln, Lasagneplatten, Tortelloni, Vollkorn- und glutenfreien Nudeln u.v.m. ist außerordentlich hoch und erfreut sich großer Beliebtheit.

Auch Kartoffeln werden angebaut, sie sind ganzjährig in den Sorten Belana und Annabelle im 2,5- oder 5-Kilogramm-Verbund erhältlich.

„Eiermann“ mit E-Auto

Die Produkte sind per Automat rund um die Uhr erhältlich, hier gibt es die Nudeln, Eier und natürlich die frische Landmilch von den Kaufmannschen Kühen. Eine Lieferung per Eiertaxi ist ebenso möglich. Auf verschiedenen Touren werden die hofeigenen Produkte jede Woche direkt bis vor die Haustür geliefert – sogar CO 2 -frei per E-Auto.

Des Weiteren können die Produkte in fast allen Rewe- und Dornseifer-Märkten in Drolshagen, Olpe, Wenden, Siegen und im Oberbergischen Kreis sowie auf den Wochenmärkten in Olpe, Drolshagen und sechs Wochenmärkten im Kölner Raum erworben werden.

Geflügelhof Astrid Giesler-Kaufmann

Höhenweg 14

57489 Drolshagen

Telefon: +49 2265 7101

Fax: +49 2265 981332

E-Mail: gefluegelhof.kaufmann@t-online.de

„Bio, artgerecht und regional“ auf dem Schickermooser Weidehof

Das Weidehähnchen und dessen artgerechte Haltung und Schlachtung ist der Dreh- und Angelpunkt auf dem Hof Schickermooser. Frisch geschlüpft kommen die Küken auf den Hof und werden bei kaltem Wetter in der Aufzuchtstation gehegt, damit ein ordentliches Federkleid gebildet wird. Dies ist später für die Weidehaltung wichtig, damit die Tiere robust genug sind. Die Haltung erfolgt in Mobilställen, die jeweils 70 Tiere fassen. Tagsüber haben die Hähne und Hühner dann Auslauf, wo sie scharren, picken, Gras oder Getier fressen und Staubbäder nehmen können. Durch das tägliche Weiterziehen steht immer eine frische Fläche zur Verfügung, die somit auch ökologisch wirksam genutzt wird: Durch die Ausscheidungen und das Scharren der Tiere wird der Nährstoffgehalt im Boden erweitert und fördert somit das Pflanzenwachstum.

Apropos Wachstum: Auf das langsame Wachsen kommt es an. Nur dann entwickelt das Hähnchen einen intensiven Geschmack. Nach zehn bis 14 Wochen Mast bringt Sören Spiekermann seine Tiere selbst zur Schlachterei in Fröndenberg. Der eigene Transport erspart den Hühnern unnötigen Stress, der sich auf die Fleischqualität auswirken würde.

Frisches Biohähnchen für die ganze Region

Als Produkt erhältlich ist das ganze Hähnchen, aber natürlich auch Teilstücke, Innereien oder verarbeitete Produkte wie Brustfilet, Schenkel, Flügel, Herzen, Leber und Bratwurst ‒ selbstverständlich alles nach Bioland-Richtlinien zertifiziert.

Erworben werden kann das Fleisch auf dem eigenen Hof, aber auch auf den Wochenmärkten in Meschede und Neheim, auf dem Tiggeshof in Ainkhausen, in regionalen Biomärkten in Soest, Werl und Meschede und auf einem Partner-Bauernhof der „tierfreundlichen Landwirtschaft“ in Bottrop-Kirchhellen. Außerdem wird der regionale Bio-Lieferdienst „DEIN BIOSHOP“ aus Velbert sowie ein Restaurant in Sundern-Langscheid beliefert.

Schickermooser Weidehof

Sören Spiekermann

Altenbergsiepen 18

59846 Sundern-Stemel

Tel. & WhatsApp: 0151-6743 2227

E-Mail: info@schickermooser.de

Hofverkauf: Jeden Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr