Aus der Region, für die Region

Hofläden im Sauerland

Im Hofladen werden regionale Lebensmittel direkt vermarktet und haben somit kurze Wege. Oft kennt man die Erzeuger persönlich und Tierhaltung und Herstellung werden transparent dargestellt. Vielfältig gefüllte Lebensmittelautomaten, praktische Eierkühlschränke und liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten mit Selbstbedienung ermöglichen den individuellen Einkauf fast rund um die Uhr. WOLL hat sich auf die Suche gemacht und stellt an dieser Stelle zwei Hofläden vor.

Seilerhof in Alme – Heimat leben

Die große Kunststoff-Eistüte am Ende der Hauptstraße von Alme nach Wünnenberg ist schon von Weitem zu erkennen. Es ist Sonntag und die Automaten hier sehr gefragt. Eine Dame schaut erst nach den Eiern, zapft sich dann einen Liter Milch und holt sich für zwischendurch einen heißen Kaffee. Der nächste ist ein junger Mann, der sich einen Eiskaffee aus dem Automaten mit den Milchmix-Getränken nimmt. Mehrere Familien legen ebenfalls einen Zwischenstopp ein. Nicht nur das Ziehen aus dem Eisautomaten ist ein Erlebnis, die Kinder lieben es auch, Eis schleckend nach den Kühen und Hühnern zu schauen.

Neben dem Softeis und den Milchmix-Getränken gibt es auch frische Rohmilch, Nudeln aus den eigenen Eiern, Käse, Grillfleisch, Müsli und Honig.

Quelle: Dorothee Wiese

Über 100 Jahre Landwirtschaft

1922 wurden die ersten Gebäude des Seilerhofs erbaut. Inzwischen wird der Hof in der vierten Generation von Michael Tacken und seiner Partnerin Kristin geführt, die den Hof 2017 von seinen Eltern Reinhild und Jürgen übernommen haben. Aktuell leben hier etwa 100 Milchkühe und ihre weibliche Nachzucht, außerdem rund 200 Hühner.

Familie Tacken ist die Transparenz gegenüber dem Kunden sehr wichtig, nicht nur die Herkunft der Erzeugnisse soll vermittelt werden, sondern auch, wie artgerechte Tierhaltung aussieht und zukunftsorientierte Landwirtschaft funktioniert. Mittels der digitalen Hofführung, deren erste Station man direkt am Laden per QR-Code abrufen kann, wird diese Leitlinie auch direkt umgesetzt. Camping auf dem Seilerhof ist ebenfalls möglich. Außerdem arbeitet Familie Tacken mit dem örtlichen Kindergarten zusammen, veranstaltet Kindergeburtstage und informiert über Social Media über ihre landwirtschaftlichen Produkte und Ereignisse auf dem Hof.

Seilerhof

Michael Tacken

Wünnenbergerstr. 52

59929 Brilon-Alme

Tel.: 02964/1305

E-Mail: kontakt@seilerhof-alme.de

www.instagram.com/seilerhof/

www.facebook.com/seilerhofalme

Bauernhoferlebnisse bei Potts

Bei Familie Müskens kann jede Altersgruppe ganz schön was erleben: Ob Kindergeburtstage, Jahreskurse, Ferienprogramm, Angebote für Erwachsene, wöchentliche Ponyschulkurse und Themenworkshops.

Ein Bauernhof bietet viele Möglichkeiten. Mit vier Generationen lebt die Familie auf dem Hof und für jeden ist etwas zu tun. Neben dem Programm für Kinder und Erwachsene wurde 2016 ein Selbstbedienungs-Hofladen eröffnet, indem sie u.a. das Rindfleisch der selbst gezüchteten Rinder und Freilandeier aus dem Hühnermobil verkaufen.

Was die Familie auch anpackt: In allen Bereichen zeigt sich, dass sie Wert auf einen tiergerechten Umgang legt und dem Menschen die Berührung mit Natur und Landwirtschaft ermöglicht.

Quelle: Dorothee Wiese

Blonde Rinder auf der Weide

Die Achtung gegenüber dem Tier spiegelt sich auch in der Haltung wider. Die Mutterkuhherde lebt in den Sommermonaten auf der Weide, im Winter steht ein Strohlaufstall mit viel Licht und Luft zur Verfügung. Die Kälber bleiben acht bis zehn Monate bei ihren Müttern, bis sie in den Stall für Jungtiere umgesiedelt werden. Die Rasse „Blonde d’Aquitaine“ gilt als besonders ruhige Art, das geschmacksintensive und zarte Fleisch zeichnet sich durch eine feine Faser, geringe Fettauflagerung und einen sehr niedrigen Cholesteringehalt aus.

Besonders hervorzuheben ist der kurze Transportweg zum Schlachten: Familie Müskens hat sich für den 15 Fahrminuten entfernten Metzger in Sundern-Endorf entschieden, was weniger Stress für die Tiere bedeutet und letztlich der Fleischqualität zugutekommt. Nachdem das Fleisch elf Tage lang abgehangen hat, wird es dann über den eigenen Hofladen verkauft. Das Angebot besteht aus 5- oder 10-Kilogramm-Paketen oder auch aus Einzelportionen, Burgerpattys und unterschiedlichen Wurstsorten.

Vier Hühnermobile bieten den „Eierproduzenten“ ein tiergerechtes Zuhause. Die Hühner haben Platz zum Scharren und Picken und können von 10 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang ins Freie. Gefüttert wird ausschließlich gentechnikfreies Futter. Im Hofladen werden neben den Eiern und Rindfleisch unter anderem Suppenhühner, verschiedene Wurstsorten, Eiernudeln und Eingekochtes verkauft.

Potts Bauernhof

Familie Müskens

Hüttebrüchen 12

59846 Sundern – Allendorf

Telefon: 02393 / 215

E-Mail: info@pottsbauernhof.de

Öffnungszeiten Hofladen: täglich von 8.00 bis 19.30 Uhr