Aus der Region, für die Region

Hofläden im Sauerland

Im Hofladen werden regionale Lebensmittel direkt vermarktet und haben somit kurze Wege. Oft kennt man die Erzeuger persönlich und Tierhaltung und Herstellung werden transparent dargestellt. Vielfältig gefüllte Lebensmittelautomaten, praktische Eierkühlschränke und liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten mit Selbstbedienung ermöglichen den individuellen Einkauf fast rund um die Uhr. Wir von WOLL haben uns auf die Suche gemacht und stellen an dieser Stelle zwei Hofläden vor.

Hier fühlt sich das Schwein sauwohl

Musik, Aromatherapie, Sportmöglichkeit und Freilauf: Die Rede ist nicht etwa von einem Hotel, sondern von einem Schweinestall. Wir sind auf dem Hof Korte in Menden, das Sau(en)wohl wird hier großgeschrieben! Anders als der typische Ammoniakgeruch bei konventionellen Ställen erinnert der Duft hier an einen Sauna-Aufguss. Das ist die Aromatherapie, in der Öle beispielsweise zur Parasitenabwehr oder zur Beruhigung der Tiere eingesetzt werden. Gülle und Mist werden zudem speziell aufbereitet, sodass Ausgasungen verhindert werden.

Die Schweine haben einen Schlafbereich, dessen Temperatur durch Heben und Senken eines Daches geregelt wird, sowie einen Auslauf mit Platz zum Spielen.

Wie es den Tieren geht, kann man sogar vom eigenen Sofa aus verfolgen: Auf dem Hof Korte sind verschiedene Live-Cams eingerichtet, mit denen man den Schweinen beim aktuellen Treiben zuschauen kann

Quelle: Dorothee Wiese

Die Würde des Tieres

Seit dem 11. Jahrhundert ist der Hof im Familienbesitz. In den 1970er Jahren stellte der Betrieb auf Schweinehaltung um und hat inzwischen einen Weg gefunden, abseits von konventioneller Massentierhaltung gentechnikfreies und jodarmes Schweinefleisch von vitalen, glücklichen Tieren zu züchten.

Die Würde des Tieres ist Heiner Korte wichtig. Er fühlt sich verantwortlich für das Tierwohl und möchte ihnen auch während der Mast den Aufenthalt so schön wie möglich machen, obwohl und weil es am Ende um die Fleischproduktion geht.

Letztendlich liegt die Verantwortung für das Tierwohl auch beim Verbraucher. Um das gute Produkt vielen Leuten zugänglich zu machen, vertreibt Korte das Fleisch in über 30 Metzgereien, auch weit über die Grenzen von Sauer- und Siegerland hinaus, aber nicht zuletzt im eigenen Hofladen. Hier finden sich nicht nur landwirtschaftliche Produkte wie das Fleisch, Gemüse und Obst, sondern auch weitere Lebensmittel, darunter eine Auswahl an Bioprodukten. Ein Onlineshop befindet sich noch in Planung.

Bauer Korte

Dentern 44

58708 Menden Sauerland

Tel. 0 23 73 / 1 28 114

E-Mail: info@bauer-korte.de

www.bauerkorte.de

https://www.facebook.com/BauerKorte/

https://www.instagram.com/bauerkorte/



Öffnungszeiten:

Mo 9.00 bis 12.30 Uhr

Di-Fr 9.00 bis 12.30 Uhr und 15.00 bis 18.30 Uhr

Samstag 9.00 bis 13.00 Uhr

Meister Ziegenhof by Katja

Ein Dilemma: Man liebt Käse und Eis, ist aber laktoseintolerant. Es gibt aber eine Lösung: Ziegenmilch. Diese ist besonders verträglich und daher auch für viele Allergiker geeignet. Schon seit dem Altertum und in den Schriften von Hildegard von Bingen werden ihr gesundheitsfördernde Eigenschaften zugesprochen.

Katja Fredebeul, selbst laktoseintolerant, ist ein großer Fan des weißen Golds. Ihr wurde die Vermarktung der Ziegenmilch in die Wiege gelegt: Der Meister Ziegenhof wurde bereits im Jahr 2000 von Katjas Eltern, Heike und Johannes Fredebeul gegründet. Er ging inzwischen in die nächste Generation über, so ist Katjas Bruder Jens für die Landwirtschaft verantwortlich. Katja machte sich 2021 im Nebenerwerb mit dem Meister Ziegenhof by Katja selbstständig. Sie übernahm die Käserei von ihrer Mutter und machte somit ihre Leidenschaft zum Beruf. Die Rezepte für Eis und Käse hat sie selbst kreiert und kann nun Eis in den Sorten Erdbeere, Schoko, Vanille und Haselnuss präsentieren sowie verschiedene Sorten Ziegenweichkäse.

Quelle: Dorothee Wiese

Frischer geht’s nicht

Direkt nach dem Melken holt Katja die Ziegenmilch ab und fährt sie in die benachbarte Käserei. Dort wird sie sofort zu Eis und Käse verarbeitet.

Über die Webseite und ihren Instagram-Kanal hält Katja die Liebhaber ihrer hochwertigen Ziegenprodukte auf dem Laufenden und nimmt sie in die Schritte der Produktion und ins Hofgeschehen mit. Da sie die Käserei im Nebenerwerb betreibt, ist der Vertrieb auf einige wenige Verkaufsstellen und Gastronomiebetriebe in der Umgebung beschränkt. Eine Übersicht über die Verkaufsstellen findet man auf der Webseite von Meister Ziegenhof, ansonsten kann man die Produkte auch über den Hofladen Sauerland bestellen: https://www.hofladen-sauerland.de/hersteller/meister-ziegenhof



Meister Ziegenhof by Katja

Katja Fredebeul

Hammweg 31

59602 Rüthen

Telefon: 015164848969

E-Mail: info@meister-ziegenhof.de

https://www.instagram.com/meister_ziegenhof