Aus der Region, für die Region

Im Hofladen werden regionale Lebensmittel direkt vermarktet und haben somit kurze Wege. Oft kennt man die Erzeuger persönlich und Tierhaltung und Herstellung werden transparent dargestellt. Vielfältig gefüllte Lebensmittelautomaten, praktische Eierkühlschränke und liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten mit Selbstbedienung ermöglichen den individuellen Einkauf fast rund um die Uhr. Wir von WOLL haben uns auf die Suche gemacht und stellen an dieser Stelle zwei Hofläden vor.

Leckeres vom Land – Hof Siele in Olpe

Der Hof Siele ist breit aufgestellt: 900 Legehennen in Bodenhaltung, 120 Masthähnchen und 80 Milchkühe inklusive Nachzucht gilt es zu versorgen sowie insgesamt 107 Hektar landwirtschaftliche Fläche zu bearbeiten – an eigener Fläche. Als weiteren Betriebszweig bietet Familie Gerlach das Lohnunternehmen an. Mit Grünlandpflege, Grasernte (Mähen, Ballen pressen), Gülle ausbringen, Ackerpflege, Maisernte und Pflanzenschutz wird es auf dem Hof nicht langweilig.

Quelle: Dorothee Wiese

Katharina Gerlach steht im Hofladen und kümmert sich um den Verkauf der Erzeugnisse wie Eier, Kartoffeln, Beerengelee und Marmeladen aus den Früchten der Umgebung, die Oma Elisabeth selbst gekocht hat. Der Honig ist vom benachbarten Imker und Weidegänse vom Hof Gödde (Balve), daneben Nudeln, Fleisch und Wein. Die Milch der eigenen Kühe wird mithilfe einer mobilen Käserei direkt am Hof zu mehreren Sorten Käse verarbeitet, aber auch im Milchautomaten als Rohmilch verkauft. Ein Verkaufsautomat mit den beliebtesten Produkten ergänzt die Öffnungszeiten des Hofladens, sodass man sich dort 24/7 versorgen kann.

Seit 1844 im Familienbesitz

Den Haustürverkauf von Eiern gab es schon seit über 25 Jahren, 2015 wurde der Hofladen eröffnet. Das war die Idee von Katharina und Christoph, die sich sehr für Direktvermarktung interessierten und ihre eigene Produktpalette erweitern wollten.

Der Hof an sich existiert schon seit 1483, seit 1844 ist der Hof im Familienbesitz. Christoph Gerlach kümmert sich mit Hilfe eines Angestellten, eines Auszubildenden und Aushilfen um die Außenwirtschaft. Katharina Gerlach ist nicht nur für den Hofladen zuständig, sondern versorgt Familie und Angestellte mit Essen, managt Haushalt und Büro und beliefert Bäckereien und Großmärkte mit den eigenen Eiern. Die drei Kinder Frieda (14), Karla (12) und Franz (10) helfen ebenfalls mit, wo sie können. Christophs Mutter Elisabeth füttert die Hühner, sammelt die Eier ein und sortiert sie. Jeden Mittwoch geht sie außerdem auf den Bauernmarkt. Da ist wirklich für jeden was zu tun!

Öffnungszeiten:

Do: 15 -18.30 Uhr

Fr: 10-12 und 15-18 Uhr

Sa: 10-14 Uhr



Christoph Gerlach

Hof-Siele 1

57462 Olpe – Hof-Siele

Tel.: 02761/63273

Mobil: 0171/5340072

info@hof-siele.de

https://www.facebook.com/hofsiele

https://www.instagram.com/hofsiele

Ehrliche Lebensmittel vom Hof Pollhammer

Bei der Durchfahrt fällt Föckinghausen am Rande vom Stadtgebiet Schmallenbergs kaum auf. Kein Wunder, ganze zwölf Einwohner werden zum Dorf gezählt. Hier ist Familie Steilmann zu Hause und züchtet auf ihrem Hof Limousinrinder. Die Rasse fällt, anders als die Holsteinrinder aus der Milchzucht, durch rotes bis hellbraunes Fell mit Aufhellungen an Augen, Maul und Füßen auf und stammt ursprünglich aus Frankreich. Als reine Fleischrinder steht die Herde das ganze Jahr auf der Weide, lediglich in den harten Wintermonaten wird sie in den Stall geholt. Die Weidebearbeitung erfolgt extensiv, d.h. ohne künstlichen Dünger oder chemische Spritzmittel und die Fütterung der Rinder nur mit eigenem Heu oder Silage.

Der Senior, Friedhelm Steilmann, hat seinen Hof Anfang des Jahres an seinen Sohn Friedrich übergeben, kümmert sich aber weiterhin um die Herde, die aus etwa 22 Mutterkühen und Rindern sowie der Nachzucht besteht. Friedrich Steilmann betreibt den Hof als Nebenerwerb und kümmert sich zusammen mit seiner Frau um die Direktvermarktung der Fleischprodukte im Onlineshop.

Quelle: Dorothee Wiese

Cow-Sharing: Komplette Verwertung des Tieres

Auf dem Hof setzt man auf Weideschlachtung, d.h. das Tier wird direkt auf der Weide vom regionalen Metzger per Bolzenschuss getötet. So finden keine unnötigen Tiertransporte statt, Stress und Tierleid wird vermieden. Der Metzger zerlegt das Tier nach der Abhängezeit dann bei sich im Betrieb. Das Portionieren und Vakuumieren findet wiederum auf dem Hof Pollhammer statt.

Im Onlineshop kann man dann das gewünschte Stück vom Rind vorbestellen. Sobald 80 Prozent des Tieres reserviert sind, wird geschlachtet. Steilmanns legen Wert auf nachhaltige Verarbeitung und verwerten nach Möglichkeit das ganze Tier. Vom Filet über Semerrolle, Clubsteak, Hüftsteak, Medaillons bis hin zu Wurst und Burger-Patties ist für jeden Bedarf etwas zu haben.

Wer die aktuelle Bestellrunde verpasst hat, kann auch tiefgefrorenes Fleisch erhalten. Somit ist immer Fleisch verfügbar. Durch die schonende Tiefkühlung erleidet das Fleisch qualitativ keine Einbußen.

Wer über neue Ware sofort informiert werden will, kann sich über den Newsletter anmelden

Im Rarbachtal wird kostenlos ausgeliefert, ansonsten kann man das Fleisch aber auch direkt am Hof abholen.

Pollhammers Hof

Verena Steilmann

Föckinghausen 1

57392 Schmallenberg

https://pollhammers-hof.friedhold.de

0151/22306648

pollhammers-hof@gmx.de

https://www.facebook.com/people/Pollhammers-Hof/61552765341621

https://www.instagram.com/pollhammers_hof/

pollhammers-hof@gmx.de