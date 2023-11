Aus der Region, für die Region

Hofläden im Sauerland

Im Hofladen werden regionale Lebensmittel direkt vermarktet und haben somit kurze Wege. Oft kennt man die Erzeuger persönlich und Tierhaltung und Herstellung werden transparent dargestellt. Vielfältig gefüllte Lebensmittelautomaten, praktische Eierkühlschränke und liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten mit Selbstbedienung ermöglichen den individuellen Einkauf fast rund um die Uhr. Wir von WOLL haben uns auf die Suche gemacht und stellen an dieser Stelle zwei Hofläden vor.

Zwergzebus in Sundern

Zwergzebus sieht man in diesen Gefilden wirklich nicht oft. Wer aber von Altenhellefeld nach Westenfeld fährt, hat aber bestimmt schon welche entdeckt, denn hier züchtet Assimina Christopoulou Zwergzebus. Seit 2001 züchtet sie die kleinen Rinder, die ursprünglich aus Sri Lanka kommen. Inzwischen sind sie wegen ihrer Robustheit und des guten Immunsystems in Europa sehr beliebt und werden gerne zur Landschaftspflege eingesetzt, da sie keine Trittschäden verursachen. Assimina Christopoulous Zucht ist von Deutschland die größte Zwergzebuzucht ceylonesischen Typs in Reinzucht mit Herdbuch, die zur Erhaltung der Rasse einen beachtlichen Teil beiträgt. Behandlung mit Antibiotika erfolgt nicht, die Herde wird lediglich einmal jährlich entwurmt. Nicht nur deswegen gilt das Fleisch der Zebus als Delikatesse: Es ist mager und feinfasrig, cholesterin- und fettarm und hat einen hohen Muskelanteil. „Zebu“ bedeutet übersetzt übrigens „Buckel“. Der Buckel ist charakteristisch für die Rasse.

From Nose to tail

Quelle: Dorothee Wiese

Zu Besuch im Hofladen ist Michael Ehrkamp voll in seinem Element. Er ist Christopoulous Geschäftspartner der Zwergzebus vom Gutshof Original und sorgt als gelernter Metzger für die bestmögliche hochwertige Verarbeitung des Fleisches gänzlich ohne Zusatzstoffe. Mindestens drei Wochen lässt er das Fleisch kontrolliert reifen und stellt daraus die unterschiedlichsten Produkte her. Mit mir ist ein Ehepaar vor Ort, das im Vorbeifahren das Schild gesehen und spontan angehalten hat. Begeistert probiert es die Auswahl an Sorten, die Michael Ehrkamp ihm reicht. Das Besondere: Im Fleisch ist 100 Prozent Rind verarbeitet, und das schmeckt man auch.

Ehrkamp und Christopoulou sind sich einig: Vom Tier soll möglichst viel verwertet werden. Nur so kann dem Tier als Fleischlieferant genug Wertschätzung entgegengebracht werden. Im Hofladen erhältlich sind Burgerpatties, Grillspezialitäten, über zwanzig verschiedene Schinkensorten und auch mehrere Wurstsorten.

Assimina Christopoulou

Grevensteiner Str. 22

59846 Sundern-Altenhellefeld

0162 6477185

0162 3335604

info@originalzwergzebus.com

http://www.zwergzebus.com

Öffnungszeiten: Mo-So 8-20 Uhr

Forstwirtschaft als Generationenaufgabe

Der Forstbetrieb in Brabecke ist in dritter Generation bei der Familie von Fürstenberg. Früher galten hauptsächlich Landwirtschaft und Sägewerk als Hauptzweige im Betrieb, heute ist es der Wald nach dem Leitbild der naturgemäßen Forstwirtschaft. Ziel ist ein artenreicher und verjüngter Mischwald. Dafür wird eine angepasste Wilddichte notwendig, die mit gut geplanter, optimierter Bejagung erreicht werden soll. Das Wild wird direkt im Betrieb vermarktet, hier gibt es, je nach Verfügung, Reh, Rotwild, Muffelwild und Wildschwein in ausgelösten Stücken, Würsten oder marinierten Steaks. Außerdem wird auf den Wiesen um den Hof ganzjährig eine Herde von Schottischen Hochlandrindern gehalten. Die Schlachtung erfolgt nach Bedarf, durch die Weideschlachtung wird den Tieren der Transport zum Schlachter erspart.

Quelle: Dorothee Wiese

Quelle: Dorothee Wiese

Direktvermarktung im Onlineshop

Der Verkauf des Fleisches erfolgt ausschließlich über den eigenen Onlineshop. Hier kann man einfach die gewünschte Tierart und dann das gewünschte Teilstück auswählen. Das Fleisch ist vakuumiert und abgepackt. Neben Fleisch gibt es auch Apfelsaft aus Äpfeln der eigenen Streuobstwiese sowie Baumpatenschaften. Hierbei werden im Frühjahr Bäume gepflanzt, für die man auf Wunsch auf die Geokoordinaten erhalten und seinen eigenen Baum beobachten kann.

Die bestellte Ware kann man vor Ort in Brabecke abholen oder im Bereich Schmallenberg, Bestwig und Meschede gegen Aufpreis auch liefern lassen. Die Zahlung erfolgt per Überweisung, PayPal, bar oder mit EC-Karte.

Wer immer auf dem Laufenden gehalten werden will, kann sich per E-Mail oder WhatsApp in den Verteiler eintragen.

Lucas von Fürstenberg

Brabecke 33

57392 Schmallenberg

Tel.: 02977/70001

E-Mail: lucas@fuerstenberg-brabecke.de

http://fuerstenberg-brabecke.friedhold.de