Aus der Region, für die Region

Hofläden im Sauerland

Im Hofladen werden regionale Lebensmittel direkt vermarktet und haben somit kurze Wege. Oft kennt man die Erzeuger persönlich und Tierhaltung und Herstellung werden transparent dargestellt. Vielfältig gefüllte Lebensmittelautomaten, praktische Eierkühlschränke und liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten mit Selbstbedienung ermöglichen den individuellen Einkauf fast rund um die Uhr. Wir von WOLL haben uns auf die Suche gemacht und stellen an dieser Stelle zwei Hofläden vor.

Schreibers Hof in der Medebacher Bucht

Von drei auf 140 – so könnte man die Geschichte des Hofes Schreiber in vier Worten zusammenfassen. Landwirt Michael Schreiber führt den Hof in der sechsten Generation, inzwischen mit 140 Milchkühen und Nachzucht. Ursprünglich hatte sein Urururgroßvater einen Hof mit drei Kühen mitten in Medebach. 1965 zog der Hof in die Medebacher Bucht um und wurde als neuer Stall für zwölf Kühe erbaut, 1970 erfolgte eine weitere Vergrößerung auf 30 Kühe. 1998 baute Michaels Vater den Hof in einen Boxenlaufstall mit Außenklima um.



Heute genießt ein weiterer Teil der Kühe in einem neuen Roboterstall hohen Komfort: nach Bedarf herunterfahrbare Rollläden sorgen für ausreichend Licht und beste Durchlüftung. Lauf- und Liegeflächen sind extra breit, die Liegefläche mit weichen Schaumstoffmatratzen ausgestattet und selbstverständlich ist auch eine Massagebürste vorhanden. Dank des Melkroboters können die Kühe selbst entscheiden, wann sie gemolken werden möchten.

Quelle: Dorothee Wiese

Kuhten Tag!

Unter dem Namen „Kuhten Tag Drink“ können Kundinnen und Kunden im Hofladen in der Hasenkammer ihre Milch selbst zapfen. Zur Auswahl stehen frische Milch sowie verschiedene Milchmixgetränke, die individuell nach Geschmack zusammengestellt werden können. Darüber hinaus bietet der Hofladen ein vielfältiges Sortiment an regionalen Produkten, darunter Honig, Eier, Kaffee, Grillpakete und Getränke. Ergänzt wird das Angebot durch besondere Spezialitäten wie Currywurst im Glas und verschiedene Eintöpfe einer regionalen Metzgerei.



Die Kühe erhalten ihr gesamtes Grundfutter aus eigener Erzeugung. Dadurch entstehen kurze Transportwege, was zu einem guten CO₂-Fußabdruck beiträgt.

Der Hofladen wird von Einheimischen, Tagesgästen und Urlaubern gleichermaßen geschätzt. Seine Lage direkt neben dem Center Parcs und dem Aventura-Spielberg macht ihn zu einem beliebten Anlaufpunkt. Dank der Verkaufsautomaten ist der Hofladen rund um die Uhr geöffnet und bietet somit an 365 Tagen im Jahr einen bequemen Einkauf – 24 Stunden täglich.



Hof Schreiber GbR – Michael Schreiber

Hasenkammer 2

59964 Medebach

Telefon: 0175 7775519

www.schreibers-hof.de

E-Mail: info@schreibers-hof.de

Instagram: www.instagram.com/schreibers_hof

Imkerei Blum in Menden

Wer in Menden und Umgebung Honig sucht, stößt sehr wahrscheinlich auf den Honig der Imkerei Blum. Diese betreibt mehrere Standorte für Bienenvölker: In Halingen ist der Hauptstandort direkt am Wohnhaus inklusive Bienenhaus mit Schleuder- und Vorbereitungsraum, in Bösperde die „Kinderstube“ mit Ablegern und Begattungsvölkern, in Drüpplingsen und – ganz in Tradition des Großvaters – in Oesbern, wo die Familie schon vor 60 Jahren Bienen gehalten hat.

Die Imkerei wurde Michael Blum nämlich sozusagen in die Wiege gelegt, als er schon von klein auf seinem Großvater beim Imkern zusah. Mit zehn Jahren bekam er sein eigenes Bienenvolk. Aufgrund von Schule und Ausbildung gab er aber später die Imkerei für eine Weile auf und fand erst im Jahr 2013 zurück. Seitdem ist er wieder mit Herz und Seele dabei und ist dabei stets engagiert, andere für die Welt der Bienen zu begeistern. 2019 machte er daher die Ausbildung zum Bienensachverständigen, um auch andere Imker bei Fragen zur Bienengesundheit zu unterstützen.

Quelle: Dorothee Wiese

Wissen und Weiterentwicklung

Heute arbeitet die Familie gemeinsam an der Weiterentwicklung des Betriebs, investiert in neue Technik und öffnet regelmäßig ihre Türen für Besuchergruppen aus Kitas, Schulen und Vereinen. Wer vorbeikommt, kann Bienen hautnah erleben und lernen, wie Honig entsteht, warum Bienen so wichtig für unser Ökosystem sind und wie Honig geerntet wird. Interessierte können außerdem Bienenpatenschaften übernehmen und Neuimker Unterstützung erhalten.



Neben weiteren Ansiedlungen in Menden gibt es aber auch Standorte in der Eifel und in Koblenz. Dank der vielfältigen Orte kann die Bestäubungsleistung maximiert und den Bienen ein optimales Habitat geboten werden.



Der Honig und weitere Bienenprodukte sind direkt am Hof erhältlich, aber auch in den Hofläden der Umgebung sowie dem Markant in Hemer, dem Edeka in Fröndenberg und Kaufland in Menden, Bösperde, Schwitten, Iserlohn, Hagen, Dortmund, Hamm und Soest.



Seit 2023 besteht zudem eine Kooperation mit der Firma Beefuture, die nachhaltige Bienenhaltung in Unternehmen fördert.

Quelle: Dorothee Wiese



Michael Blum

Halinger Dorfstraße 29

58708 Menden

Tel.: 01709678518

E-Mail: blum-honig@t-online.de

www.blum-honig.de

