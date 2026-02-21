Aus der Region, für die Region

Hofläden im Sauerland

Im Hofladen werden regionale Lebensmittel direkt vermarktet und haben somit kurze Wege. Oft kennt man die Erzeuger persönlich und Tierhaltung und Herstellung werden transparent dargestellt. Vielfältig gefüllte Lebensmittelautomaten, praktische Eierkühlschränke und liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten mit Selbstbedienung ermöglichen den individuellen Einkauf fast rund um die Uhr. Wir von WOLL haben uns auf die Suche gemacht und stellen an dieser Stelle zwei Hofläden vor.

Bauernhof Bühner in Herscheid

Auf den ersten Blick sieht der Hof Bühner auf der Gasmert aus wie jeder andere. Und das ist er vielleicht auch: nicht mehr und nicht weniger. Unaufgeregt und authentisch und – das ist die Hauptsache – ganz nah am Verbraucher. Denn hier gibt es nahezu alles, was das regional-kulinarische Herz begehrt: Eier und Milch, unterschiedlichste Sorten Marmelade und Käse aus der eigenen Milch, Hausmacherwurst im Glas oder Darm, je nach Saison frische Mettwürstchen, Grillfleisch und Bratwürste, diverse Liköre, verschiedene Eissorten von der Hofmolkerei Muh to Go in Schalksmühle, Geschenkartikel, frisches Rindfleisch und Geflügel. Was nicht vom Hof kommt, ist von Partnerhöfen aus der Region.

Besichtigungstour auf dem Bauernhof

Vom Wohlbefinden der Hoftiere kann man sich selbst überzeugen: Zu den Öffnungszeiten kann jeder Interessierte sich auf dem Hof umschauen und die Tiere besuchen. Für Kindergärten, Grundschulen und ähnliche Gruppen werden sogar Hofrundgänge angeboten.

150 Milchkühe mit Nachzucht befindet sich auf dem Hof und dürfen von Frühjahr bis Herbst auf die Weide – sie müssen aber nicht. Sie können selbst entscheiden, ob sie wieder in den Stall möchten.

Aus einem Teil der Milch wird von einer Kreuztaler Käserei der Gasmerter Höhenkäse in verschiedenen Sorten hergestellt und natürlich im hofeigenen Laden verkauft. Hier hat der Kunde die Wahl zwischen den Sorten Gartenkräuter, Zwiebel-Knoblauch, Tomate-Basilikum, Bergkäse und viele mehr.

Seit 2020 ist Familie Bühner im Besitz von Hühnermobilen mit inzwischen insgesamt 480 Hühnern. Mit dem Scharrraum unten und Futter- sowie Sitzbereich oben und dem Außenbereich um das Hühnermobil herum haben die Hennen somit einen frischen, natürlich gehaltenen Lebensraum für viel Tierwohl. So können Bühners im Laden eigene Freilandeier anbieten.

Neben dem Hofladen gibt es auch einen Warenautomat, sodass auch außerhalb der Hofladen-Öffnungszeiten eingekauft werden kann. Jeden Donnerstag ist eine Auswahl der Produkte außerdem auf dem Herscheider Wochenmarkt zu finden.

Bauernhof Bühner

Lasse Bühner

Gasmert 1

58849 Herscheid

Deutschland

Email: bauernhofbuehner@gmail.com

Mobil: +49 176 22810217

Tel: 02357 / 170799

Öffnungszeiten:

Milch- und Warenautomat täglich 5:30 bis 22:30 Uhr

Lädchen:

Mittwochs bis Samstags 9.00 – 17.00 Uhr

Sonntags 11.00 – 16.00 Uhr

Montags und Dienstags geschlossen

Hof Tillmann in Balve

Wenn es bei vielen landwirtschaftlichen Betrieben etwas ruhiger wird, geht die Saison bei Familie Tillmann erst richtig los: Sie bauen nämlich Weihnachtsbäume an. Sie verkaufen sie nicht nur, sondern bieten allen Interessierten an den Adventswochenenden ein Rundum-Paket mit Weihnachtsbaumschlagen inklusive Planwagenfahrt und festlich geschmückter Adventsscheune.

In allen Größen ist etwas dabei, sodass man den für sich perfekten Baum wählen kann. Wer möchte, darf dann auch selbst die Säge in die Hand nehmen, es ist aber ebenso möglich, einen bereits geschlagenen Baum direkt vom Hof zu erwerben.

„Raus aus dem Kindergarten und Klassenzimmer, rein ins Stroh“

Kindergärten und Schulen sowie Firmen und Vereine können eine Weihnachtsfeier auf dem Hof Tillmann buchen, mit besonderem Flair, einer Atmosphäre weitab vom Arbeitsalltag und für die Kinder ein Erlebnis zwischen Pferden, Eseln, Rindern und Ziegen und Leckereien wie heißer Schokolade und Waffeln.

Im Vergleich zur 600 Jahre alten Geschichte des Hofs ist das Standbein Weihnachtsbäume noch jung: Erst 1985 wurden die ersten Bäume gepflanzt. Die Ernte sieben Jahre später mit dem Verkauf in Kombination mit einer kleinen Weihnachtsfeier war ein voller Erfolg und wurde ab da an zu jeder Adventszeit durchgeführt.

Das zweite Standbein des Familienbetriebs ist die Fleischzucht. Hierbei legen Tillmanns großen Wert auf Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und Regionalität. Die Rinder haben Zeit zum Wachsen, viel Bewegungsfreiheit, werden auf Stroh gehalten und bekommen ausschließlich regionales Futter. Beim Schlachten wird „from nose to tail“ das ganze Rind verwertet. Das Fleisch selbst hat dann keine Zusatzstoffe, wird vakuumverpackt ausgeliefert und kann in 5- oder 10kg-Paketen oder auch in Form von Bratwurst, Patties, Braten, Suppenfleisch, Gehacktes oder Steaks erworben werden.

Zur Vorbestellung kann man das vorgefertigte Formular nutzen und bequem die gewünschten Stücke wählen.

Übrigens lässt sich auch das Erlebnis des Baumschlagens oder ein Fleischpaket in Form eines Gutscheins verschenken: Dazu braucht man einfach das entsprechende Bestellformular auf der Webseite ausfüllen und der Gutschein wird per Post zugesendet.

Wer keine Neuigkeiten verpassen will, kann den u.a. Social-Media-Seiten folgen oder den Newsletter (s. Webseite) abonnieren.

Hof Tillmann

Grübeck 5

58802 Balve

info@hof-tillmann.de

+49 2379 91 04 04

https://www.instagram.com/hof.tillmann

https://www.facebook.com/hoftillmann/