Aus der Region, für die Region

Hofläden im Sauerland

Im Hofladen werden regionale Lebensmittel direkt vermarktet und haben somit kurze Wege. Oft kennt man die Erzeuger persönlich und Tierhaltung und Herstellung werden transparent dargestellt. Vielfältig gefüllte Lebensmittelautomaten, praktische Eierkühlschränke und liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten mit Selbstbedienung ermöglichen den individuellen Einkauf fast rund um die Uhr. Wir von WOLL haben uns auf die Suche gemacht und stellen an dieser Stelle zwei Hofläden vor.

Echtes Handwerk bei der Hofbäckerei Hömberg

Zurück zu den Wurzeln, kann man bei der Hofbäckerei Hömberg wohl sagen. Hier wird noch Wert auf Handwerk und Authentizität gelegt und mit guten Rohstoffen und vor allem viel, viel Zeit gelegt. Jedes Brot wird mit Vorteig oder Sauerteig hergestellt und es sollen möglichst wenige Zutaten verwendet werden – eben nur so viel, wie ein gutes Brot braucht. Aufgrund der langen Teigführung und der ausschließlichen Verwendung von Grundzutaten wird sowohl der Geschmack verfeinert als auch die Haltbarkeit verlängert. Zusätzlich wird das Brot dadurch verträglicher: Natürliche Enzyme bauen die Stoffe ab, die der Körper später nicht abbauen muss.

Das Obst für die selbstgebackenen Kuchen kommt von anderen Höfen der Region oder vom Kartoffelhof direkt gegenüber, außerdem werden keine künstlichen Zusatzstoffe oder Dosenobst verwendet.

Nicht nur die Natürlichkeit, sondern auch die Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Im Gegensatz zu großen Bäckereien, die bis zum Ende des Ladenschlusses eine große Auswahl bieten wollen und deswegen bis zu 25 Prozent Warenüberschuss einplanen (und dann wegwerfen), ist die Theke von Hömbergs bei Ladenschluss ziemlich leer. Wer unbedingt ein Brot benötigt, kann es aber am Vortag vorbestellen und auch nach Ladenschluss im Hofmarkt gegenüber abholen.

Direktvermarktung per Brotautomat

Das besondere Konzept der Bäckerei ist die Direktvermarktung über Automaten an diversen Standorten in der Mendener Innenstadt, in Menden-Oesbern und in Menden-Bösperde. Hier kann das Brot 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche bezogen werden. Über einen Link auf der Webseite der Bäckerei kann man bequem von zu Hause aus nachschauen, was aktuell im jeweiligen Automaten vorhanden ist.

Quelle: Dorothee Wiese

Das Angebot der Bäckerei wird außerdem durch Backseminare ergänzt. Hier lernt man alles über den richtigen Umgang mit Sauerteig und die Kniffe und Tricks des Bäckerhandwerks. Die Seminare finden an bestimmten Terminen statt und sind oft ausgebucht. Für Gruppen können aber auch separate Termine abgestimmt werden.

Hofbäckerei Hömberg

bei Bauer Scheffer

Provinzialstr. 86

58708 Menden

Email: info@hofbaeckerei-hoemberg.de

Öffnungszeiten

Dienstag und Mittwoch: 10:00–15:00 Uhr

Donnerstag: in der Sundwiger Mühle von 8:30 bis 12:30 Uhr

Freitag: 9:00–16:00 Uhr

Samstag: 9:00–14:00 Uhr

Brotautomaten: durchgehend geöffnet

Schlüppner’s Bauernlädchen

Direktvermarktung hat Tradition bei Schlüppners. Schon seit den 50er Jahren werden hier Hühner gehalten und deren Eier direkt ab Hof verkauft. Als Jungtiere werden die Hühner vom Geflügelhof Voss in Delbrück zugekauft. Schon von Beginn an wird auf Hygiene und Gesundheit Wert gelegt: So werden bereits im Aufzuchtbetrieb Impfungen durchgeführt und die Hühner u.a. mit erhöhten Ebenen und unterschiedlichen Tränkenarten auf die verschiedenen Haltungsformen vorbereitet, in die sie später kommen. Das erspart den Tieren unnötigen Stress. Im Alter von 18 Wochen kommen die Küken der Rassen Lohmann LSL-Classic und Lohmann Brown-Classic dann auf den Schlüppner-Hof und bleiben dort etwa zwei Jahre lang.

Im Jahr 2017 wurde der Stall nach den neuesten Tierwohlstandards in der Bodenhaltung umgebaut.

Der Boden macht den Geschmack

Seit den 90er Jahren sind Kartoffeln das zweite Standbein der Familie Schlüppner. Hanglagen und steinigen Böden zum Trotz bauen sie hier die Sorten Alexandra, Anabelle und Belana an und sind überzeugt: „Der Boden macht den Geschmack.“ Aufgrund der Lagerung in Kistenkühllagern können so insgesamt elf Monate im Jahr eigene Kartoffeln angeboten und im Hofladen in 2,5/5- und 12,5-Kilogramm-Säcken verkauft werden.

Das Sortiment wird ergänzt von Holzpellets der Firma Hoyer. Es handelt sich um eine stabile Pressung aus ausschließlich unbehandeltem Nadelholz. Die Pellets werden in 15-Kilogramm-Säcken abgepackt und sind nach DINplus und ENplus zertifiziert.

Gegenüber vom Hofladen befindet sich seit dem 25-jährigen Lädchenjubiläum im Jahr 2018 auch ein schmuckes kleines Fachwerkhäuschen zur Selbstbedienung. Dieses ist täglich von 8.30 bis 20.30 Uhr geöffnet, wenn der Hofladen geschlossen hat. Neben Eiern, Kartoffeln und Pellets bekommt man noch Hausmacher-Wurstwaren, Zwiebeln, Geschenkideen und einiges mehr.

Familie Schlüppner

Selschede 2

59846 Sundern

Telefon 02933 – 3498

Mail: t.schlueppner@gmx.de

Öffnungszeiten

Donnerstag bis Freitag 8:30–12:30 Uhr und 14:30–18:00 Uhr

Samstag 8:30–12:30 Uhr.

Selbstbedienung: Täglich von 8:30–20:30 Uhr (außerhalb der Ladenöffnungszeiten)