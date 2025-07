Aus der Region, für die Region

Hofläden im Sauerland

Im Hofladen werden regionale Lebensmittel direkt vermarktet und haben somit kurze Wege. Oft kennt man die Erzeuger persönlich und Tierhaltung und Herstellung werden transparent dargestellt. Vielfältig gefüllte Lebensmittelautomaten, praktische Eierkühlschränke und liebevoll eingerichtete Räumlichkeiten mit Selbstbedienung ermöglichen den individuellen Einkauf fast rund um die Uhr. Wir von WOLL haben uns auf die Suche gemacht und stellen an dieser Stelle zwei Hofläden vor.



Klein, fein, familiengeführt: der Neulandhof Bettermann

Quelle: Dorothee Wiese

Back to basics, könnte man zum Betrieb der Familie Bettermann fast sagen. Die Schweine des Hofes leben so, wie man es oft in Bilderbüchern sieht: ganzjähriger Auslauf, Haltung mit viel Platz und auf Einstreu, Futtermittel aus eigenem oder regionalem Anbau und ohne Gentechnik, Bewegung für die Muttertiere im Abferkelstall und – bis auf die Kastration mit Narkose – keine Eingriffe wie Schwänze kupieren. Das sind die Kriterien der Neulandhöfe, einem Verein, der sich für eine tiergerechte und umweltschonende Tierhaltung einsetzt. Im Sauerland ist der Verein eher unbekannt, die Neulandhöfe lassen sich hier an einer Hand abzählen.



Bei Bettermanns werden die Schweine im geschlossenen System gehalten. Das bedeutet, die Ferkel werden auf dem Hof geboren, dort gemästet und bleiben bis zur Schlachtung. Hierbei arbeitet Familie Bettermann mit der Traditionsfleischerei Schmidt aus Herne zusammen, die auf die Neulandkriterien ebenfalls sehr viel Wert legt. Neben den Schweinen leben hier Masthähnchen und Legehen- nen sowie Pensionspferde.

Einkaufen 24/7

Der Hofladen besteht aus einer liebevoll eingerichteten Hütte mit Selbstbedienung. Hier kann man 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche einkaufen. Wem an einem sommerlichen Sonntag also das Grillfleisch fehlt, wird in Nieder-Oesbern fündig: Mit verschiedenen Arten von Steaks, Bauchfleisch und mehreren Sorten Bratwurst ist für jeden Geschmack was dabei. Außerdem gibt es verschiedene Sorten von Aufschnitt und Mettwurst, Leberwurst im Glas und sogar Suppe, Chili con Carne und hausgemachte Bolognese.



Neulandhof Bettermann

Krähbrink 4 · 58708 Menden

Tel: 01578/ 5757909

E-Mail: hof.bettermann@gmail.co

www.instagram.com/neulandhof_bettermann

Öffnungszeiten: Selbstbedienung 24/

Der Kempershof in Plettenberg

Quelle: Dorothee Wiese

Ganz in der Nähe der Burgruine Schwarzenberg gelegen, wurde der Hof der Familie Kirchhoff mit dem „Gut Palsole“ bereits im 14. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Burg erwähnt. So lange schon wird auf dem Hof aktive Landwirtschaft betrieben. Nach einem verheerenden Feuer wurde das Haupthaus 1850 neu erbaut und bildet seit 1930 mit dem Anbau eines Kuhstalls den typisch westfälischen U-Hof. Aus diesem Grund steht er unter Denkmalschutz.



Heutzutage betreibt Familie Kirchhoff einen Hof mit Mastrindern, bewirtschaftet 120 Hektar Grün- und Ackerland und vermarktet das eigene Rindfleisch und Eier direkt im Hofladen.

20 bis 30 Rinder der Rassen Fleckvieh, Limousin und Vorderwälder Rind werden im Betrieb gezogen. Sie kommen im Alter von sechs bis acht Monaten auf den Hof und haben dann zwei oder drei Jahre Zeit bis zur Schlachtung.

Den Sommer verbringen sie komplett auf der Bergweide oberhalb von Plettenberg (für dieses Jahr ist der „Almabtrieb“ übrigens am 26.10. geplant), dank des frischen Grases und der ständigen Bewegung ergibt sich ein schmackhaftes zartes Muskelfleisch.

Als weiterer Betriebszweig werden 200 Hühner der Rasse Lohmann Brown in einem Mobilstall und in Freilandhaltung gehalten, wo sie scharren, picken und laufen können. Die Eier werden in den hofeigenen SB-Schränken verkauft sowie zu Eierlikör oder Nudeln verarbeitet. Hierfür werden die Eier zu den Manufakturen „Mastholter Landnudeln“ und „Arlfelder Hühnerallerlei“ geliefert, wo die verschiedensten Sorten produziert werden. Natürlich gibt es auch diese auf dem Kempershof zu erwerben. Im Mai wurde die Hühnerhaltung mit einem weiteren Mobilstall erweitert.

Regionaler und frischer geht es nicht

Das Rindfleisch gibt es zu festen Verkaufsterminen in Einzelteilen oder Paketen für die klassische oder Grillküche mit Roastbeef, Gulasch, Filet, Hack, Braten oder diversen Steaks. Im Hofladen ist das Fleisch außerdem in tiefgekühlter Form zu erwerben.



Im Sommer ist der seit 2022 bestehende Hofladen mit frischem Gemüse gefüllt: Gurken, Mangold, Bohnen, Zucchini und Kürbisse werden von Familie Kirchhoff als Hobby angebaut und erntefrisch im Hofladen verkauft. Das Gemüse wird ergänzt von hausgemachten Produkten, wie Marmeladen, Fruchtaufstriche, Brühen und Tomatensauce. Besonders beliebt: die eingelegte Rote Beete nach Oma Gretls Rezept.

Das Sortiment wird ergänzt durch wechselnde Sorten des oberbayerischen Heumilchkäses der Hofkäserei Weinland, Kartoffeln vom Hof Schmoll in Neuenrade und Teilstücke vom Weidemasthähnchen vom Hof Beimborn in Herscheid.

Sommerzeit ist Eventzeit

Hochsaison heißt für die Familie Kirchhoff auch die Ausrichtung von Veranstaltungen. Vor zwei Jahren haben Sandra und Björn ein Hofcafé eröffnet, in dem sie in den Sommermonaten einen Sonntag im Monat selbstgebackene Kuchen und Torten anbieten. Mit Fahrzeugen, Sandspielzeug und einer Kletterscheune ist für die Unterhaltung der Kinder bestens gesorgt, auch die Tiere freuen sich über einen Besuch.



Für Grillfans werden außerdem Grillseminare veranstaltet. Auf Dutch Oven, Smoker & Co. wird gemeinsam ein 5-Gänge-Menü aus den Produkten aus dem Hofladen zubereitet und verzehrt. Die Seminare erfreuen sich großer Beliebtheit und sind schnell ausgebucht.

Wer jetzt noch nicht genug hat, kann auf dem Kempershof noch eine Übernachtung dranhängen. Camping ist direkt an der Lenne mit Blick auf die Burgruine möglich, außerdem wird zurzeit eine Ferienwohnung ausgebaut.



Kempershof

Björn und Sandra Kirchhoff

Lindenallee 5 · 58840 Plettenberg

Tel.: +49 172 3423084 · Tel.: +49 172 8760315

E-Mail: bkirchhoff@gmx.de

https://www.kempershof.de

https://www.instagram.com/kempershof

https://www.facebook.com/KirchhoffLandwirtschaft