Im Spirituellen Sommer blickt Christina Meißner in einem Solo-Konzert für Cello am Sonntag, den 30. Juni, 19.00 Uhr in der Kirche St. Cyriakus in Berghausen auf das 12. Jahrhundert zurück – und zugleich in die Gegenwart.

Christina Meißner

Unter dem Titel „Aus den Tiefen über die Sterne“ hat sie Originalmelodien der komponierenden Heiligen für Cello arrangiert und spielt sie abwechselnd mit Kompositionen des jungen Komponisten Lisa Streich, John Palmer und Martin Rane Bauck, die sich auf Hildegard beziehen. So entsteht ein intellektuell und emotional wunderbar anregender Konzertabend, bei dem sich die Klänge schwebend, im ruhigen Rhythmus des Atems, im Raum ausbreiten und eine meditative, entspannte Atmosphäre schaffen. Am Ende lösen sich die Kategorien Alt und Neu beinahe auf.

Quelle: LWL Apsismalerei in der Pfarrkirche St. Cyriakus Berghausen

Die Heiminghauser Theologin Elisabeth Grube meditiert dazu die Bildwelt der aus dem frühen 13. Jahrhundert stammenden Apsismalerei in der Kirche St. Cyriakus: Der Kosmos der Bilder von Himmel und Erde, Tod und Leben, Untergang und Rettung, Geburt und Auferstehen erscheinen wie eine Resonanz auf die Klänge in der Musik der Hildegard von Bingen, die bis heute inspiriert. „Himmel und Erde lassen sich bei Hildegard nicht auseinanderdividieren. Der Mensch ist Teil einer Ordnung, eingebunden in ein großes Ganzes trägt er Himmel und Erde in sich.“ (A. B. Sladkovic).

Tickets (15 EUR) für das von FALKE und der Pfarrgemeinde St. Cyriakus Berghausen unterstützte Konzert sind in der Touristinformation in Schmallenberg, Paul-Falke-Platz 6 (Stadthalle), 02972 97400, info@schmallenberger-sauerland.de und an der Abendkasse erhältlich.

Hier weitere Infos zum Spirituellen Sommer 2024.