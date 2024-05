Aus dem Sauerland zum Jakobsweg nach Portugal reisen

Sie haben sich für das Abenteuer des Jakobswegs entschieden und möchten Ihren Trip ab dem Sauerland starten? Dann haben Sie beste Voraussetzungen, sich in einer wunderbaren Umgebung vorzubereiten und anschließend ohne Stress loszufahren oder zu fliegen. Einer der beliebtesten Jakobswege ist in Portugal, der Camino Portugues. Wir verraten Ihnen, wo Sie sich im Sauerland vorbereiten können und wie Sie den Startpunkt Porto bequem erreichen.

Um den portugiesischen Küstenweg zu erkunden, beginnen Sie in der Regel mit Einstieg ab Porto. Die Anreise ist mit dem Flugzeug besonders bequem möglich. In der Nähe unseres idyllischen Sauerlandes finden Sie einige Flughäfen, von denen es teilweise sogar Direktflüge gibt.

Innerhalb von 30 bis 50 Minuten sind Sie mit dem Auto am Flughafen Dortmund und können abheben. Viele Fluggesellschaften bieten Ihnen hier Direktflüge nach Porto an, sodass Ihrem Start auf dem Jakobsweg nichts mehr im Wege steht. Unser Tipp: Wenn Sie keine Parkgebühren zahlen möchten, fahren Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder nutzen Sie einen Taxiservice.

Je nach Ihrem Wohnort ist der Flughafen in Köln/Bonn ca. zwei Stunden oder etwas länger von Ihnen entfernt, ist aber immer noch gut erreichbar. Auch hier finden Sie Direktflüge nach Porto, sodass Sie Ihre Pilgerreise schnellstmöglich beginnen können. Versuchen Sie mit dem Auto zum Flughafen zu gelangen, das ist die bequemste Lösung und spart eine Menge Zeit.

Ihr Reiseveranstalter hat Ihnen die Unterkünfte besorgt, Sie wissen, wann es los geht und planen die Anreise. Manche Pilgerer entscheiden sich aus Nachhaltigkeitsgründen dafür, lieber mit der Bahn zu fahren. Gleich vorweg: Es gibt ab Sauerland gute Verbindungen (mit einigen Umstiegen), Sie müssen aber etwas Zeit mitbringen. Der Vorteil bei einer gemütlichen Bahnfahrt ist, dass Sie bereits eine Menge von der Landschaft sehen und Sie sich schon einmal mental aufs Vergnügen einstellen können.

Starten Sie am besten ab Dortmund, denn dort sind Sie aus dem Sauerland schnell hingelangt. Von Dortmund aus können Sie dann Kurs auf eine der Hauptstädte Deutschlands nehmen, Berlin bietet sich hier an. Informieren Sie sich am besten direkt im Reisezentrum am Bahnhof, um die schnellstmögliche Verbindung zu buchen. Denken Sie daran, Ihre Sitzplätze in allen Zügen zu buchen, denn nur so haben Sie maximale Bequemlichkeit. Ist Ihnen die Reise zu lang, können Sie unterwegs für eine Nacht ein Hotel buchen und noch eine fremde Stadt erkunden – das kann spannend sein!

Training ist wichtig für den Jakobsweg und im Sauerland haben Sie tolle Möglichkeiten zu laufen und zu wandern. Einer der bekanntesten Pfade ist der Rothaarsteig. Der Fernwanderweg führt durch das Sauerland und bietet mit seiner abwechslungsreichen Landschaft und den teilweise anspruchsvollen Steigungen eine tolle Vorbereitung auf Ihre Pilgertour.

Möchten Sie es noch etwas herausfordernder, nutzen Sie den Sauerland-Höhenflug. Rund 250 Kilometer weit geht es von Altena bis nach Korbach. Sie haben wahnsinnig tolle Ausblicke unterwegs und ein Training, dass seinesgleichen sucht.

Etwas gemütlicher wird es bei den beliebten Rundwanderwegen wie dem Uplandsteig oder dem Medebacher Bergweg. Packen Sie Ihre Wanderschuhe aus und bereiten Sie sich aufs Pilgern vor. Das Sauerland wie dafür geschaffen.