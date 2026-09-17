Aus dem Erlös des Entenrennens 2026 übergibt der Lionsclub Sorpesee 12.000€ an die Vereine der Region für ihre Jugendarbeit

Schwerpunkmäßig fördert der Lionsclub Sorpesee Kinder und Jugendliche, insgesamt 7 regionale Vereine. Der Erlös von 12.000 € aus dem alljährlichen Entenrennen wurde unter diesen verteilt.

Für die Familien- und Erziehungsberatungsstelle in Sundern berichtet Frau Katharina Babilon, dass die diesjährige Spende für eine Selbsthilfegruppe „ADHS“ verwendet werden soll. Zudem bedankten sich Frau Dr. Jacqueline Bila und Herr Klaus Rainer Willeke für die Spende an den Verein zur Förderung der Jugendhilfe für das neue „Haus der Jugend“ in Sundern. Auch die beiden Ortsgruppen der DLRG aus Langscheid und Amecke gehören zu den Begünstigten. Vorwiegend betreiben sie den Wachdienst an der Sorpetalsperre und bilden die Jugend im Rettungsdienst aus. Die DLRG in Langscheid deckt zusätzlich noch den First Responder Bereich ab. Im Moment leidet die Arbeit, weil sich das Schwimmbad in Sundern in Renovierung befindet. Auch gehen Spenden an die beiden Tafeln in Balve und Plettenberg. Der Verein „Gemeinsam Leben- gemeinsam Lernen“ aus dem MK bekommt eine Spende für die Inklusion von Kindern mit Förderbedarf für sein alljährliches Gespannfahren für Menschen mit Behinderung. Auch der Voltigierverein „Voltiflöhe e.V.“ aus Vosswinkel wird bei seiner Inklusionsarbeit unterstützt. Mit ausdrucksstarken Choreographien können Menschen unterschiedlichen Alters, mit und ohne Behinderung ihr Können auf verschiedensten Bühnen im Reitsport, zuletzt auch auf dem Balve Optimum, zeigen. Außerdem fließt auch ein Teil in das Lions Quest Programm, das die Lebenskompetenz von Kindern und Jugendlichen fördert.

Abschließend würdigte Frau Elisabeth Vielhaber nochmals die ehrenamtliche Arbeit der Spendenempfänger und bedankte sich dafür. Sie lud alle Anwesenden zum nächsten Entenrennen am 1.5.2027 nach Amecke ein und dankte allen Unterstützern des Entenrennens, ohne deren Hilfe dieses tolle Event gar nicht stattfinden könnte.