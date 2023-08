Augenblicke, die das Herz erfreuen

Gut wohnen und leben in einer naturnahen Umgebung

„Diese Augenblicke, wenn die Sonne durch die Bäume scheint und alles in goldenes Licht setzt, sind unvergesslich.“ Das sagt Marga Kuhaupt nach einem kleinen Abendspaziergang hinunter zur Lenne, in den Park TalVital, in der Nähe des WohnGut Saalhausen. Der liegt nämlich nur einen Steinwurf entfernt. Diese und viele andere Eindrücke erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner bei ihren Ausflügen in die nähere Umgebung und in den Ort. Ob früh am Morgen, im Laufe des Tages oder am späten Abend, in und außerhalb des WohnGut Saalhausen bieten sich unzählige Ecken und Plätze für Ruhe, Stille, nette Gespräche und unvergessliche Momente. „Frühes Aufstehen lohnt sich, dann erlebe ich, wie sich der Nebel aus dem Tal verzieht und die ganze Schönheit von Saalhausen erkennbar wird. Diese Momente liebe ich“, sagt Edeltraud Falkenstein, bei ihrem Morgenspaziergang.

Jan Bialuschewski, Direktor des WohnGut Saalhausen: „In Lennestadt-Saalhausen, mitten in der grünen, reizvollen Landschaft des Sauerlandes, bieten wir moderne Wohnformen für unterschiedliche Bedürfnisse – vom Service- Wohnen über Gemeinschafts-Wohnen bis hin zur stationären Rundum-Pflege.“ Hinzufügen lässt sich, dass die an einen schönen Urlaub erinnernde Umgebung dazu beiträgt, sich hier wohlzuführen. Bialuschewski: „Umfangreiche Services, stilvolle Gastronomie und eine ambulante Pflege ergänzen unsere Wohnangebote. Leben im WohnGut bedeutet in jedem Fall: hohe Sicherheit, außergewöhnliche Wohnqualität in einem sehr ansprechenden Ambiente, ein freundliches, wertschätzendes Miteinander und genau so viel Aktivität und Gemeinschaft, wie man es sich wünscht.“

Weitere Informationen zum WohnGut Saalhausen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer 0 27 33 7181-0 oder per E-Mail an saalhausen@ wohngut.de. Oder am besten, einfach mal vorbeischauen und selbst sehen, wie schön es hier ist. Das Café hat täglich von 14-17 Uhr geöffnet.