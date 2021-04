Auftakt von „Experiment HEIMAT“

Im Kühlschiff der Lindenbrauerei Unna wurde am Samstag stimmungsvoll das „Experiment HEIMAT“ eingeleitet: Das westfälische Literaturbüro in Unna e.V. streamte live auf YouTube, als das Projekt im Rahmen der Auftakt-Gala vorgestellt wurde.

Mit dabei war unter anderem Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, die das interkulturelle Literatur-Fotografie-Projekt gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden des Westfälischen Literaturbüros in Unna e.V., Staatsminister a.D. Wolfram Kuschke, offiziell eröffnete. Gestalt nahm der Abend mithilfe kurzweiliger Wort-, Bild- und Musikbeiträge an, die weitere Akteure und künstlerische Gäste einbrachten und damit das Experiment HEIMAT und seine Partner, Orte und Künstler und Künstlerinnen umrissen.

Von nun an kann man bis Juli acht Teams aus namhaften Autoren und Fotografen auf Recherchereise zu neun HEIMAT-Orten in ganz Westfalen begleiten. Bereits am 13. April beginnt die erste Recherchewoche: Zu den teilnehmenden Künstlern zählen etwa die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo und der international ausgezeichnete Fotograf, Hochschulprofessor und Kurator Peter Bialobrzeski. Die beiden gaben bereits in der Lindenbrauerei eindrucksvolle Einblicke in ihre Werke. Auch der Autor, Rapper und ehemalige Poetry Slam-Landesmeister Sulaiman Masomi performte einige seiner stärksten Texte, in denen er die Themen Heimat und Integration auf humoristische Weise aufgreift. Moderiert wurde die Veranstaltung von Kulturjournalist Volker Stephan.

Wer den Livestream verpasst hat, kann ihn nachschauen unter: https://www.youtube.com/watch?v=XPhCirAo7z0.