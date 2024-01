Auftakt „Die Textile 2024 – Festival für textile Kunst“ im Lenneatelier

Das „Webmobil“: Ein mobiler Webstuhl, als Teilprojekt des Festivals für textile Kunst „Die Textile 2024“ wird auf dem Bild geschoben von Sandra Tusch-Dünnebacke. Foto: Lisa Masur

Die vierte Ausgabe des Festivals „Die Textile“ vom Kulturbüro der Stadt Schmallenberg, ab 04. Mai 2024 beginnt schon jetzt mit Möglichkeiten zur Beteiligung, Aktionen und vorbereitenden Veranstaltungen.

Wurden im Jahr 2021 als große Mitmachaktion die Ost- und Weststraße mit einem 1,8 Kilometer langen Stricklieselschlauch umrundet, wird in diesem Jahr gemeinschaftlich ein sehr langer Teppich gewebt. Als Auftakt dazu stellt sich am 13. Januar das Teilprojekt „Webmobil“ im Lenneatelier vor. Interessierte erfahren hier, wie sie sich den mobilen Webstuhl bis zum Ende des Festivals, am 09. Juni, zu sich nach Hause, in Gruppen, Vereine, Schulen, Seniorenheime, Firmen und Dorfgemeinschaften einladen können, um Teil des Kunstprojektes zu werden. Projektleiterinnen sind Festivalleitung Christine Bargstedt und Künstlerin Sandra Tusch-Dünnebacke, in Kooperation mit den Weberinnen des Museums der Stadt Lennestadt.

Nach Eröffnung der Ausstellung „Holz – anziehend“ von Sandra Tusch-Dünnebacke ab 14 Uhr, fährt um 14.30 Uhr das Webmobil, begleitet von einer Performance der beiden Projektleiterinnen, am Lenneatelier vor. Bürgermeister Burkhard König wird als Start die ersten Zeilen weben, bevor das Webmobil am Ende der Veranstaltung zu den nächsten Einsatzorten weiterzieht.

Um 16.30 Uhr können die Besuchenden erleben, wie Carina Claus in ihrer Aktion „Textile Intelligenz – Wortweberei“ aus Gedanken und Worten, Sätze und Geschichten webt.

Die Landfrauen Schmallenberg verwöhnen das Publikum mit Kaffee und Kuchen

Weitere Informationen zum Festivalprogramm erscheinen in Kürze auf der Internetseite www.die-textile-schmallenberg.de, auf den Social-Media Kanälen des Festivals, auf der Internetseite der Stadt Schmallenberg sowie über den städtischen Newsletter.

„Die Textile – Festival für textile Kunst“ wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Regionalen Kulturprogramm (RKP) und vom Hochsauerlandkreis gefördert.

Kontakt „Die Textile 2021 – Festival für textile Kunst“

E-Mail: kulturbuero@schmallenberg.de , Tel. 02972/980-232