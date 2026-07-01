Auftakt der Wanderwoche auf dem Bestwiger Panoramaweg

Wanderführer Willy Raabe und Norbert Arens von der Touristik „Rund um den Hennesee“ nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Startpunkt am Flair Hotel Nieder in Ostwig in Empfang.

Bis Freitag, 03. Juli, wird täglich (außer Freitag) ab 10 Uhr auf beliebten Strecken gewandert. Mit lokalen Wanderführern und Wandergastronomen werden in vier Etappen schönste Strecken zu Fuß erobert:

Am Mittwoch, 01. Juli 2026, führt die Tour 2 auf der Südroute des Klosterweges in die Bergstadt Eversberg mit Wanderführer und Hotelier Antonius Knippschild. Die Tour startet an der Tourist-Information auf dem Bahnhofsvorplatz in Bestwig. Ebenfalls auf dem Bestwiger Bahnhofsvorplatz (ab hier Fahrgemeinschaften zum Kreishaus Meschede) startet am Donnerstag, 02.07.2026 die „Lost Place und Wald-Wissen-Tour“ mit dem Förster und Waldpädagogen Antonius Vollmer.

Am vierten Wandertag, Freitag, 03. Juli, startet die Sonnenaufgangswanderung zum „Vier-Länder-Eck“ bereits um 03:45 Uhr. Treffpunkt ist der Wander- und Landgasthof Rüppel in Bestwig Valme (Adresse: Valme 4). Wanderführerin ist Alexandra Busch. Diese Tour ist die einzige für die eine Anmeldung (0151-19181721) erforderlich ist. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information Bestwig, Telefon 02904/712810 sowie auf der Homepage www.bestwiger-panoramaweg.de (hier findet sich auch ein Online-Anmeldeformular für die Sonnenaufgangswanderung).