„Aufgerichtete Schultern und Blick geradeaus“

Olpe, den 18.01.2023. – „Wir sind mit den Persönlichkeiten oft mehr gefordert als mit Lernschwächen“: Das ist eine häufig gehörte Aussage von Unternehmen der Region, die wegen des eklatanten Arbeitskräftemangels junge Menschen einstellen, die noch keine echte Ausbildungsreife haben. Das Soft Skill Training des CJD Olpe schließt Lücken in der Persönlichkeitsentwicklung, um diesem Problem entgegenzutreten.

Weil Unternehmen zurzeit händeringend nach Arbeitskräften suchen, stellen sie mittlerweile auch Jugendliche in Ausbildung oder direkt in Festanstellung ein, die früher nicht in die Auswahl gekommen wären. Das klingt zunächst positiv, hat aber seine Tücken: Junge Menschen, die bis vor einigen Jahren zunächst in einer berufsvorbereitenden Maßnahme oder einer Einstiegsqualifizierung an ihrer persönlichen Reife gearbeitet hätten, sehen sich heute viel früher allen Anforderungen gegenüber, die es in der Arbeitswelt gibt – und scheitern teilweise daran.

Manche haben noch nie gelernt, teamfähig zu sein oder in Konflikten angemessen zu kommunizieren. Andere haben größte Schwierigkeiten damit, einen ganzen Arbeitstag konzentriert und aufnahmefähig zu bleiben. Wieder andere waren in ihrer Kindheit und Jugend so wenig gewohnt, sich zu bewegen, dass ihnen heute die Fähigkeit fehlt, auf eine Leiter zu steigen. Je stärker der Mangel an Arbeitskräften, umso häufiger sehen sich Arbeitgeber der Herausforderung gegenüber, mit diesen Phänomenen umzugehen. Tendenz steigend – auch durch Corona. Denn die Pandemie hat Konzentrationsfähigkeit, Belastbarkeit, angemessenen Umgang mit Stresssituationen und Selbstvertrauen vieler junger Menschen noch weiter geschwächt.

Konzentrationsfähigkeit, Belastbarkeit, angemessenen Umgang mit Stresssituationen und Selbstvertrauen geschwächt

Ein Angebot des CJD Olpe will hier mit einem individuellen Soft Skill Training unterstützend eingreifen. Entwickelt wurde das Angebot von Christina Arens, Sozialarbeiterin mit erlebnispädagogischer Ausbildung, und Almut Daniel, Ergotherapeutin. Beide haben viel Erfahrung mit der Zielgruppe und deren Schwierigkeiten, die einer Ausbildungsreife im Wege stehen, denn beide arbeiten seit Jahren in der Beruflichen Bildung, mit den Schwerpunkten Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen und Ausbildung.

Christina Arens erklärt: „Was sich geändert hat, ist die Menge an persönlichen Problemen, mit denen manche junge Menschen am Ausbildungs-oder Arbeitsplatz zu scheitern drohen. Dass jemand Schwierigkeiten mit der Fachtheorie hat und in der Berufsschule nicht gut mitkommt, das gab es schon immer. Dann kann man mit Förderunterricht nachhelfen, die Inhalte eben öfter oder mit anderen Lehrmethoden erklären – das kennen die klassischen Ausbildungsunternehmen. Aber dass jemand zusätzlich eine schwierige Persönlichkeit ohne Selbstbewusstsein, ohne Motivation, ohne Ziele und Perspektiven mitbringt, vielleicht völlig unfähig ist, in einem Team mitzuarbeiten – das überfordert die Unternehmen.“

Betriebe können im CJD Olpe ein Soft Skill Training für ihre Auszubildenden buchen, die solche Schwierigkeiten mitbringen. In Einzeltrainings wird gezielt an individuellen Schwächen gearbeitet. Für den Erfolg des Trainings ist es sehr wichtig, dass es nicht wie Unterricht wirkt. Die Teilnehmer müssen Spaß daran entwickeln, um offen für die angestrebten Veränderungen zu sein.

Soft Skill Training für ihre Auszubildenden

Die Trainings finden zum Beispiel beim Klettern an der Boulderwand oder beim Balancieren auf Slacklines oder Stapelsteinen statt. Viel geschieht durch Übungen zur Körperwahrnehmung – denn nur, wer seinen Körper bewusst wahrnimmt, hat Einfluss auf seine Körpersprache, eine Grundbedingung für die Verbesserung der Teamfähigkeiten.

Von einer Erfolgsgeschichte des noch jungen Angebots, das im Spätsommer 2022 mit Beginn des aktuellen Ausbildungsjahres gestartet ist, kann Christina Arens bereits erzählen: „Einer unserer eigenen Auszubildenden im CJD Olpe nimmt am Training teil, weil wir ihn extrem schüchtern kennengelernt haben. Er konnte keinen Blickkontakt halten, seine Stimme war kaum zu hören. In den letzten Wochen hat er an Körpersprache und Selbstbewusstsein gearbeitet. Vor wenigen Tagen hat dieser junge Mann in seiner Ausbildungswerkstatt einem älteren Kollegen fachlich widersprochen – deutlich hörbar, ganz selbstbewusst, mit aufgerichteten Schultern und Blick geradeaus. Diese Körperhaltung hat er beim Balancieren auf der Slackline gelernt, Erfolgserlebnisse dort haben ihn selbstbewusster gemacht. Seinen Wandel hätte im September noch niemand für möglich gehalten.“

Das Soft Skill Training umfasst je nach Bedarf 8 bis 12 Wochen. Es findet im Jugenddorf CJD Olpe-Eichhagen statt.