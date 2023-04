Schützenfestsaison 2023 beginnt am 28. April in Kückelheim

Unter all den Liedern, die auf einem Sauerländer Schützenfest gesungen werden, zählt das Lied „Auf die Vogelwiese ging der Franz …“ zu den beliebtesten. Ohne Zweifel gibt das bekannte Lied Auskunft über einen durchaus nicht selten anzutreffenden Zustand auf einem Sauerländer Schützenfest:

Auf die Vogelwiese ging der Franz,

Weil er gern einen hebt.

Und bei Blasmusik und Tanz

Hat er so viel erlebt!

Das Bier im Zelt war gut und herrlich kühl,

Darum trank der Franz viel zu viel.

Früh am Tag war er so frisch,

Doch abends lag er unterm Tisch.

Natürlich hat ein Schützenfest, zumal im Sauerland, noch viele andere lohnenswerte Facetten. Doch die lassen sich schwerlich beschreiben, die muss man selbst erleben. Die neue Schützenfestsaison bietet hierfür in diesem Jahr hundert und mehr Möglichkeiten. Eröffnet wird die Schützenfestsaison 2023 traditionell unter anderem am WOLLStandort Kückelheim bei Arpe. Diesmal am Freitag, 28. April ab 19:30 Uhr mit dem Musikverein Heinsberg. Der wird auch an den beiden anderen Tagen für Marschmusik durch das Dorf und Festmusik im Zelt sorgen. Unterstützt werden die „Blechmusiker“ von den Tanz- und Unterhaltungsbands „Black out“ und „Taktlos“. Höhepunkt der musikalischen Begleitung wird vermutlich das Orgelspiel beim Festhochamt am Sonntag, 30. April um 9:45 Uhr in der Filialkirche St. Antonius, Arpe sein. Denn kein geringerer als ein Star der Sozialen Medien (TikTok, Youtube und Facebook), Wolfgang Poggel, wird seine Künste beim Orgelspiel zu Gehör bringen. Die Schützen aus Kückelheim jedenfalls sind gespannt, welchen Song er nach dem legendären Sommerhit des vergangenen Jahres, „Layla“, in der Arper Kirche zum Besten geben wird.