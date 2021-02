Auf die Plätze, fertig, los

Warsteiner und DLV gemeinsam im Startblock

Athletische Partnerschaft: Warsteiner ist bis 2023 Premium-Partner des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) und seiner Nationalmannschaft. Die Deutschen Hallenmeisterschaften vom 20. bis 21. Februar 2021 in Dortmund sind der Startschuss für die werbliche Aktivierung des neuen isotonischen Durstlöschers. Warsteiner Alkoholfrei 0,0 % wird über TV-Werbebanden und weitere Werbeflächen in einem sportlich-durstigen Umfeld aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt.

Vom Supermarktregal auf die Tartanbahn: „Mit knapp 800.000 Mitgliedern in 7.753 Vereinen ist der Deutsche Leichtathletik-Verband der mitgliederstärkste Leichtathletik-Verband der Welt und die ideale Plattform für die Vermarktung unseres neuen isotonischen Durstlöschers Warsteiner Alkoholfrei 0,0 %. Unsere Zielgruppe sind sportaffine Konsumenten, die komplett auf Alkohol verzichten und gleichzeitig ihren Körper bei der Regeneration unterstützen möchten“, erklärt Marcus Wendel, Marketing Director der Warsteiner Gruppe. „Mit dem Sponsoring des sechstgrößten Spitzensportverbands unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbund heben wir uns gleichzeitig von unserem Wettbewerb ab, der sich überwiegend im Ausdauersport engagiert, und steigern mit unserer Unterstützung die Akzeptanz und Sympathie für unsere Marke. Unsere Präsenz bei den jährlich mehr als 25 deutschen Meisterschaften sowie bei nationalen und internationalen Top-Events bietet für uns viele Chancen, mit den Athleten und Fans in Kontakt zu kommen – entweder erreichen wir sie direkt bei den Wettkämpfen oder über die TV-Übertragungen bei ARD und ZDF zu Hause auf der Couch. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“

Über das Engagement freut sich auch Frank Lebert, Geschäftsführer der Deutschen Leichtathletik Marketing GmbH: „Warsteiner passt perfekt zu unserem zentralen Markenversprechen #TrueAthletes und schafft beste Voraussetzungen für gemeinsame Aktivierungen im Kontext der olympischen Kernsportart und der zahlreichen Top-Events in den kommenden Jahren. Gemeinsam wollen wir unsere großartigen Athletinnen und Athleten dabei unterstützen, ihre sportlichen Träume zu verwirklichen.“

Dem schließt sich der DLV-Präsident Jürgen Kessing an und lobt die Initiative der familiengeführten Brauerei auch in schwierigen Zeiten: „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir den Schwung aus dem sehr erfolgreichen Leichtathletik-Jahr 2020 auch in die kommende Saison mitnehmen können. Die Partnerschaft mit Warsteiner ist der perfekte Startschuss ins Leichtathletik-Jahr 2021 und ein großartiges Signal dafür, dass der DLV als mitgliederstärkster Leichtathletik-Verband der Welt auch in schwierigen Zeiten nicht nur sportliche Höchstleistungen auf allen Ebenen ermöglicht, sondern auch ein attraktiver Partner für Marken und Sponsoren ist.“

BU (v.l.n.r.): Marcus Wendel, Jürgen Kessing und Frank Lebert

Über den DLV:

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) zählt als Dachverband der organisierten Leichtathletik in Deutschland mit Sitz in Darmstadt mit ca. 7500 Vereinen, ca. 800.000 Mitgliedern und 49 olympischen Disziplinen zu den großen und leistungsstärksten Sportverbänden in Deutschland.

Warsteiner Gruppe

Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.