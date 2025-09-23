Auf die Plätze, fertig, Ausbildung!

Ausbildungsbeginn in den Hotels der Kooperation „Die Sterne im Sauerland“

Insgesamt 43 junge Menschen starteten im August und September ihre berufliche Laufbahn in den DEHOGA zertifizierten TOP-Ausbildungsbetrieben.

Sie wollen Koch/Köchin werden oder zukünftig als Restaurant- und Hotelfachleute in der Gastgeberbrache ihren Weg gehen. Dabei sind auch 18 junge Menschen aus z.B. Vietnam, Indonesien oder Madagaskar, die sich aufgemacht haben, um im Sauerland ihre Ausbildung zu machen.

Mehr Nachfrage nach Praktikumsplätzen

Die kontinuierliche Arbeit der Kooperation PRO Ausbildung in der Gastgeberbranche trägt Früchte. Die Nachfrage nach Praktikumsplätzen hat deutlich zugenommen. Besonders stark sind aktuell die Anfragen für eine Küchenausbildung.

Darüber hinaus haben die „Sterne“-Hotels ihren Ruf als professionelle Ausbildungsbetriebe festigen können. Dazu tragen auch die monatlichen Team-Veranstaltungen bei, bei denen Azubis – und Mitarbeitende – die Möglichkeit haben, sich weiteres Wissen anzueignen bei Kochworkshops, Produktschulungen oder Betriebsbesichtigungen. Zudem fördern diese Treffen den Austausch untereinander in der Kooperation und stärken den Zusammenhalt.

Zukunftsträchtige Berufe in der Hotellerie & Gastronomie

Schaut man auf die Entwicklung in der Berufswelt, so wird diese gerade durch die rasante Entwicklung von KI neu geordnet. Zahlreiche Berufsbilder werden hierdurch perspektivisch wegfallen, einige neue entstehen. Auch in der Hotellerie & Gastronomie werden Verwaltungs- und Organisationsprozesse schon von KI-Tools unterstützt.

Unersetzlich – auch in der Zukunft – bleibt in der Gastgeberwelt der persönliche Kontakt zwischen den Gastgebenden und den Gästen. Dieses sich Kümmern, menschliche Ansprache, die besondere Kreativität eines Küchenteams, das kulinarische Angebote kreiert, sind Qualitäten, die eine KI nicht ersetzen kann. „Die Wertschätzung für den persönlichen, von Menschen erbrachten Service und die von Hand gekochten Speisen wird weiter zunehmen. Insofern sehen wir unsere Berufswelt auch in Zukunft gesichert“, ist Elke Stahlmecke, Managerin der Hotelkooperation, überzeugt.

Bildunterschrift:

Ausbildungsstart bei „Die Sterne im Sauerland“ z.B. 1 Hotel Deimann, 2 Hotel Voss, 3 Jagdhaus Wiese, 4 Gasthof Schütte und 5 Hotel Rimberg.

Information:

Die Sterne im Sauerland Gegründet im Mai 2018, setzen sich die Hotels der Kooperation „Die Sterne im Sauerland“ für eine Stärkung familiengeführter Häuser sowie der Region ein. Dies haben sie in einem gemeinsamen Leitbild verankert. Fokusthemen der gemeinsamen Arbeit liegen in den Bereichen Erfahrungsaustausch, Netzwerkausbau sowie Mitarbeiter & Ausbildung. Die Hotels sind zertifizierte TOP-Ausbildungsbetriebe nach den Kriterien des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA). Innerhalb der Kooperation behält jedes Hotel seine Eigenständigkeit und profiliert sich mit seinen besonderen Merkmalen, um die Vielfalt der Gast- und Arbeitgeberbetriebe in der Region zu unterstreichen.

Gründungsmitglieder (Mai 2018):

Hotel Deimann, Schmallenberg-Winkhausen

Hotel Diedrich, Hallenberg

Hotel Gasthof Schütte, Schmallenberg-Oberkirchen

Hotel Jagdhaus Wiese, Schmallenberg-Jagdhaus

Hotel Waldhaus Ohlenbach, Schmallenberg-Ohlenbach

Kooperationsmitglieder:

Hotel Platte, Attendorn-Niederhelden (Febr. 2019)

Hotel Rimberg, Schmallenberg-Rimberg (Febr. 2019)

Hotel Knippschild, Rüthen-Kallenhardt (Juli 2020)

Hotel Voss, Lennestadt-Saalhausen (Febr. 2024)