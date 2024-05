Den nördlichen Teil der Stadt Warstein entdecken

Auf dem Möhnetalradweg von Brilon nach Arnsberg-Neheim können Tourenradler das Sauerland abseits von Steigungen erleben. Im nördlichen Teil von Warstein folgt der Radweg von Belecke bis Niederbergheim der Möhne und der Trasse der alten Möhnetalbahn. Im Warsteiner Norden bieten renaturierte Auenlandschaften, ruhige Erlebnis- und Rastplätze und Kulturdenkmäler interessante Eindrücke. Das fängt bereits in Belecke an, wo das ehemalige Wirtschaftsgebäude der Propstei das Stadtmuseum „Schatzkammer Propstei“ beherbergt. Dieses Museum verbindet mit seiner Ausstellung Stadt- und Kirchengeschichte mit kunstgeschichtlichen Akzentuierungen sowie mit der Klostergeschichte des Sauerlandes.

Natur und Kultur

Unterwegs wechseln Natur und Kultur einander ab. So kann man bei Belecke das Naturdenkmal Külbenstein besichtigen. Es liegt auf einem kleinen Berg, von dem man einen schönen Blick auf Belecke hat. Im Rahmen des Projekts Möhne LIFE wurden an der „Mühlheimer Schlacht“ Fischtreppen eingerichtet, die man besuchen kann.

Die in traditionellem Stil nachgebaute Kettenschmiede in Sichtigvor präsentiert die Kunst des Kettenschmiedens, die von 1840 bis 1970 eine wichtige Erwerbsquelle im Möhnetal darstellte. Ebenfalls in Sichtigvor, direkt am Möhnetalradweg, kann man einen Bahnwaggon erkunden, der samt Ausstellung an den alten Bahnhof erinnert.

Das schlossartige Gebäude „Haus Dassel“ in Allagen beherbergt ein Heimatmuseum mit einer Küche und einem Schulraum im Stil des beginnenden 20. Jahrhunderts, mit landwirtschaftlichen Geräten und einer originalgetreuen Schusterwerkstatt. In Niederbergheim sind die alte Mühle und ein Horizontalgatter, das früher in Sägewerken verbreitet war, sehr sehenswert.

Skywalk Möhnetal

Ab Allagen ist der Weg zum Skywalk Möhnetal am Ölmannsberg ausgeschildert. Dieser Skywalk ist eine Stahlkonstruktion, die 30 Meter weit über den Liethsteilhang hinausragt. Er erschließt einen einzigartigen Panoramablick über das Möhnetal bis in den Arnsberger Wald und auf dem Rückweg in die Ackerlandschaft der Soester Börde. Hier hat die Möhne einen 78 Meter tiefen Steilhang zwischen dem nordwesteuropäischen Tiefland und dem mitteleuropäischen Bergland geschaffen.

Der Möhnetalradweg geht entlang des Möhnesees in westliche Richtung. Für Tourenradler vielleicht wichtig: Das Stadtmarketing Warstein e.V. hat mit Unterstützung von Sponsoren dort drei Fahrradreparaturstationen eingerichtet: in Belecke, Sichtigvor und Niederbergheim. Diese Stationen sind eine große Hilfe für Radfahrer, die technische Probleme haben.