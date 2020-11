“Auf dem Fahrrad genießt man intensiver.“

Toos Koevoets und Oskar van Rijswijk aus Lenne

Anfang Juli waren Toos Koevoets und Oskar van Rijswijk aus Lenne mit ihren Fahrrädern unterwegs. Ihre Reise dauerte zwei Wochen und war etwa 900 Kilometer lang. Der Anlass: Die Wartung ihrer beiden Reise-Fahrräder stand an. Und das machen sie bei ihrem speziellen Fahrradhändler in den Niederlanden. Da die beiden sportlichen Wahl-Sauerländer die Strecke in die Niederlande schon oft mit dem Fahrrad gefahren sind, nutzten sie für die erste Etappe bis nach Venlo den Zug. In Nord-Limburg stand dann die Wartung der zwei Santos-Fahrräder an – niederländische Produkte mit einem modernen, abgeschlossenen Schaltgetriebe nach dem Vorbild ausgereifter Automobil-Getriebetechnik in einem aufwendig gearbeiteten Aluminium-Gehäuse und mit 18 Gängen.

Grenzroute

Danach besuchten die Eheleute per Fahrrad ihre Familie in Tilburg. Von dort aus ging es wieder zurück ins Sauerland. Aber, wie Toos und Oskar es gewöhnt sind, in einem großen Bogen. Sie folgten zuerst der Grenzroute zwischen Belgien und den Niederlanden bis zum Dreiländereck zwischen Vaals und Aachen. Oskar: „Die meisten Deutschen denken, dass der Vaalserberg mit 322,4 Metern der höchste Berg der Niederlande ist. Falsch! Es ist auch nicht der Kahle Asten oder der Langenberg. Seitdem die karibische Insel Saba offiziell eine Kommune der Niederlande ist, ist es der Gipfel Mount Scenery mit 877 Metern.“

Nach einem langen Wochenende in einem Ferienpark in der Eifel ging es durch die Kalkeifel und die Vulkaneifel den Rhein entlang zum Deutschen Eck bei Koblenz. Durch den Westerwald, das Dilltal und über das Rothaargebirge kamen Toos und Oskar nach 900 Kilometern und vielen Übernachtungen wieder im Schmallenberger Sauerland an. Toos: „Unterwegs übernachten wir in Ferienparks, aber auch in Hotels, Pensionen und gerne in gemütlichen Jugendherbergen.“

Per Fahrrad intensiver reisen

Auf die Frage, warum Toos und Oskar gerne auf dem Fahrrad unterwegs sind, haben beide eine einhellige Antwort: „Es macht uns Spaß. Natürlich kann man 900 Kilometer mit dem PKW an einem Tag fahren. Aber auf dem Fahrrad ist solch eine Runde beeindruckender, naturnah, direkt an Kultur und Denkmälern entlang. Man ist zwar länger unterwegs, aber sieht mehr und erfährt das alles viel intensiver.“ Im Frühjahr machen Toos und Oskar meistens Touren von einigen Tagesetappen in ganz Deutschland. Im Sommer sind es einige kurze Etappen von ein oder zwei Tagen zum Diemelsee oder Edersee oder nach Arnsberg und zurück. Gerne bleiben sie dann auch im kühleren Sauerland und planen für den Herbst einige größere Ausflüge in andere Regionen Deutschlands.